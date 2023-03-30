Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Это одно из самых емких в финансовом отношении мероприятий, которые пройдут в ближайшие два года в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, утвержденной 30 марта на заседании правительства губернатором Евгением Куйвашевым.
Кроме этого, в десяти селах Каменского городского округа заменят 33 километра сетей теплоснабжения, 25 километров теплосетей в Махнёвском муниципальном округе, в поселке Буланаш реконструируют систему водоснабжения, заменят обветшавший водопровод в Новоасбесте, Ирбите, Туринске и Верхней Синячихе.
Всего запланировано 115 мероприятий капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в 45 муниципалитетах.
Все работы в рамках программы синхронизированы с национальными проектами «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
За два года планируется провести работы на сетях протяженностью свыше 500 километров, — прокомментировал Евгений Куйвашев.