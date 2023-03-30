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Updated Сегодня, 14:47

Нижний Тагил получит почти миллиард рублей на ремонт теплотрасс

30 марта 2023, 14:29
Фото: 1MI
Магистральные теплотрассы и распределительные сети Дзержинского района Нижнего Тагила ожидает обновление ценой 936 миллионов рублей.

Это одно из самых емких в финансовом отношении мероприятий, которые пройдут в ближайшие два года в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, утвержденной 30 марта на заседании правительства губернатором Евгением Куйвашевым.

Кроме этого, в десяти селах Каменского городского округа заменят 33 километра сетей теплоснабжения, 25 километров теплосетей в Махнёвском муниципальном округе, в поселке Буланаш реконструируют систему водоснабжения, заменят обветшавший водопровод в Новоасбесте, Ирбите, Туринске и Верхней Синячихе.

Всего запланировано 115 мероприятий капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в 45 муниципалитетах.

Все работы в рамках программы синхронизированы с национальными проектами «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

За два года планируется провести работы на сетях протяженностью свыше 500 километров, — прокомментировал Евгений Куйвашев.
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#Нижний Тагил#Свердловская область#Общество#ЖКХ#Капитальный ремонт#Теплотрасса#Водопровод#Наталья Лушина#Касается каждого
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