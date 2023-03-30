Новый завод ГК «Промомед» в Мордовии сможет ежегодно выпускать 340 тонн продукции

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в мероприятии в режиме ВКС. Также на открытии присутствовали глава Республики Мордовии Артем Здунов и глава совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый, пишет newizv.ru.
Эксперты отмечают, что на сегодняшний день новая производственная линия является крупнейшим в нашей стране заводом, производящим активные фармацевтические субстанции (АФС) мощностью 340 тонн в год. Так, на семи площадках завода можно производить около 150 видов субстанций. В частности, на двух площадках будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов, а на остальных будут производить молекулы для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.
В строительство завода, продолжавшееся 2 года, было вложено более 3,7 млрд рублей. Значительная часть оборудования была произведена в России. Более того,
новый производственный комплекс ГК «Промомед» обеспечит рабочими местами более 120 жителей региона.
«Развитие собственного производства субстанций открывает путь к получению большего числа инновационных молекул, что позволит стать более независимыми от импорта и наладить полный цикл создания лекарственных средств внутри страны. Для обеспечения безопасности России во всех ее аспектах собственный синтез субстанций так же важен, как освоение космоса», — отметил Пётр Белый.
До последнего времени Россия почти на 80% зависела от импортных фармацевтических субстанций. Однако, благодаря открытию нового завода компанией «Промомед» заметно повысилась доступность современных эффективных и безопасных лекарственных препаратов для россиян. Компания и дальше намерена наращивать ассортимент препаратов для терапии социально значимых заболеваний и их производство по полному циклу.
«Сейчас мы открываем производство субстанций. Но этому предшествует большая работа по разработке препаратов. Нашим производителям иногда приходится обращаться к зарубежным лабораториям. Мы хотим обеспечить здесь свою полную независимость. Поэтому мы прорабатываем вопрос создания федерального центра в республике, который позволит разрабатывать лекарства», — прокомментировал Артем Здунов.