Новый завод ГК «Промомед» в Мордовии сможет ежегодно выпускать 340 тонн продукции

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день новая производственная линия является крупнейшим в нашей стране заводом, производящим активные фармацевтические субстанции (АФС) мощностью 340 тонн в год. Так, на семи площадках завода можно производить около 150 видов субстанций. В частности, на двух площадках будут синтезировать молекулы для изготовления противоопухолевых препаратов, а на остальных будут производить молекулы для синтетических антибиотиков (за исключением бета-лактамных), противовирусных и антиретровирусных препаратов, миорелаксантов.