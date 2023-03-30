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Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил

30 марта 2023, 17:39
Фото: 1MI
Пойманный с поличным американский корреспондент Эван Гершкович побывал в Нижнем Тагиле. Его обвиняют в шпионаже, а инкриминируемое преступление связано с данными об оборонном предприятии. Среди оборонных предприятий в Нижнем Тагиле в том числе и «Уралвагонзавод».

Документы, которые составляют государственную тайну, журналист пытался получить по поручению американской стороны. Источник TagilCity.ru в силовых структурах подтвердил, что среди посещенных Гершковичем городов для добычи секретных данных об оборонных предприятиях был Нижний Тагил.

Сейчас в Нижнем Тагиле над выполнением государственного оборонного заказа работает «Уралвагонзавод», еще одним оборонным предприятием в городе является Нижнетагильский институт испытания металлов.

30 марта в Екатеринбурге был задержан американский корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, причиной стали обвинения в шпионаже. Федеральная служба безопасности заявляет, что Гершкович собирал данные об одном из оборонных предприятий России. Информация, которую пытался получить американский журналист, носит секретный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил прессе, что Гершкович был пойман с поличным.

Редакция газеты The Wall Street Journal потребовала от властей отпустить своего сотрудника, а ФСБ просила отправить задержанного в СИЗО. В результате Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под стражу до 29 мая 2023 года.

Московский суд арестовал журналиста Гершковича по делу о шпионаже
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