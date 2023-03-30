Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Документы, которые составляют государственную тайну, журналист пытался получить по поручению американской стороны. Источник TagilCity.ru в силовых структурах подтвердил, что среди посещенных Гершковичем городов для добычи секретных данных об оборонных предприятиях был Нижний Тагил.
Сейчас в Нижнем Тагиле над выполнением государственного оборонного заказа работает «Уралвагонзавод», еще одним оборонным предприятием в городе является Нижнетагильский институт испытания металлов.
30 марта в Екатеринбурге был задержан американский корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, причиной стали обвинения в шпионаже. Федеральная служба безопасности заявляет, что Гершкович собирал данные об одном из оборонных предприятий России. Информация, которую пытался получить американский журналист, носит секретный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил прессе, что Гершкович был пойман с поличным.
Редакция газеты The Wall Street Journal потребовала от властей отпустить своего сотрудника, а ФСБ просила отправить задержанного в СИЗО. В результате Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под стражу до 29 мая 2023 года.