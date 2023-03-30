Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил

Пойманный с поличным американский корреспондент Эван Гершкович побывал в Нижнем Тагиле. Его обвиняют в шпионаже, а инкриминируемое преступление связано с данными об оборонном предприятии. Среди оборонных предприятий в Нижнем Тагиле в том числе и «Уралвагонзавод».

Сюжет Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже