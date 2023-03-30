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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза

30 марта 2023, 06:16
Фото: TagilCity.ru

В центре Нижнего Тагила 30 марта сероводород превысил норму в 2,5 раза

Химический запах выбросов, от которого кружится голова и появляется тошнота, накрыл 30 марта центр Нижнего Тагила. Газоанализатор TagilCity.ru поймал превышение сероводорода в 2,5 раза.

Запах выбросов с промышленных предприятий появился в центре Нижнего Тагила еще накануне вечером. Из-за этого некоторые жители города почувствовали недомогание.

Ночью окно было открыто. Проснулась от запаха выбросов, от которого хочется блевать. Дети не болеют, но все кашляли, и у меня горло заболело. У садика №43 и Горнометаллургической школы воняло, дышать реально нечем. Бедные дети, в 10 часов на прогулку должны выйти, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Юлия, которая живет в доме на улице Циолковского.

Химический запах чувствовался и на улице Газетной.

Вонища на улице стоит, жуткая. На Газетной у работы выхожу из машины, запах ударил прямо в нос, даже дыхание сперло. На работе приточная вентиляция, еще и в кабинетах пахнет. Кошмар какой-то, — поделилась с редакцией другая жительница города Анастасия.

По жалобам тагильчан на выбросы журналист TagilCity.ru провел замеры воздуха с помощью газоанализатора «Геолан-1П» рядом со стадионом «Юность» на проспекте Мира. Там также чувствовался сильный неприятный запах коксохимического производства. После 20-минутных замеров прибор показал наличие в воздухе сероводорода в размере 0,02 мг/м3. Такая концентрация вещества превышает норму в 2,5 раза.

Сероводород превысил норму в 2,5 раза
Фото: TagilCity.ru

Напомним, в феврале этого года жительница Рязани Татьяна Сильченко отсудила у регионального Росприроднадзора 20 тысяч рублей компенсации морального вреда за бездействие надзорного органа в период неблагоприятных метеоусловий в весенне-летний период 2021 года. Тогда в течение нескольких месяцев вся Рязань задыхалась от промышленных выбросов, а стационарные посты Минприроды фиксировали превышение вредных веществ до 20 раз.

Жительница Рязани отсудила денежную компенсацию у Росприроднадзора за грязный воздух
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#Анна Григорьева#Сероводород#Превышение ПДК#Выбросы#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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