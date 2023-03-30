«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза

Напомним, в феврале этого года жительница Рязани Татьяна Сильченко отсудила у регионального Росприроднадзора 20 тысяч рублей компенсации морального вреда за бездействие надзорного органа в период неблагоприятных метеоусловий в весенне-летний период 2021 года. Тогда в течение нескольких месяцев вся Рязань задыхалась от промышленных выбросов, а стационарные посты Минприроды фиксировали превышение вредных веществ до 20 раз.