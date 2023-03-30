Овощи снова подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Больше всего за указанный период подорожали огурцы и свекла, до 183,87 рубля (+7,83%) и 40,81 рубля (+5,05%) за килограмм соответственно. Лук в среднем стоил 62,71 рубля (+3,48%), морковь — 44,26 рубля (+0,61%). Помидоры повысились в цене до 241,24 (+0,21%), а картофель — до 31,69 рубля (+2,36%).
Килограмм сахара обходился покупателям в 61,17 рубля (+0,41%), мука в среднем стоила в магазинах 49,08 рубля (+0,84%), пшеничный хлеб — 89,23 рубля (+0,67%). Также подорожали рыба, сардельки, подсолнечное масло, сыры и яблоки.
Однако цены на некоторые продуктовые позиции все же снизились. Так, десяток яиц свердловчане в среднем покупали за 79,79 рубля (-0,76%), литр молока стоил 66,67 рубля (-0,08%), а килограмм курицы — 152,54 рубля (-0,56%). Также немного подешевели мясо, колбаса, овощные и мясные консервы для детского питания, рис, гречка, вермишель, пшено и водка.