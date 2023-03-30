Овощи снова подорожали в Свердловской области

Однако цены на некоторые продуктовые позиции все же снизились. Так, десяток яиц свердловчане в среднем покупали за 79,79 рубля (-0,76%), литр молока стоил 66,67 рубля (-0,08%), а килограмм курицы — 152,54 рубля (-0,56%). Также немного подешевели мясо, колбаса, овощные и мясные консервы для детского питания, рис, гречка, вермишель, пшено и водка.