Песков прокомментировал задержание американского журналиста в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Гершковича подозревают в шпионаже в пользу США. Задержание производилось сотрудниками ФСБ, сообщает РБК.
Также Песков добавил, что в Кремле следят за иностранными СМИ и знакомы с журналистскими материалами Гершковича. Также пресс-секретарь сказал, что надеется, что произошедшее никак не отразится на работе российских корпунктов за границей.
По версии ФСБ, Гершкович по заданию США собирал секретные данные об одном из российских оборонных предприятий.
Напомним, что ранее редакция The Wall Street Journal потребовала освободить своего журналиста. Коллеги Гершковича заявили о его невиновности.