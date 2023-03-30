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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Песков прокомментировал задержание американского журналиста в Екатеринбурге

30 марта 2023, 13:15
Фото: 1MI
В Кремле дали комментарии о задержании американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что его поймали с поличным.

Гершковича подозревают в шпионаже в пользу США. Задержание производилось сотрудниками ФСБ, сообщает РБК.

Также Песков добавил, что в Кремле следят за иностранными СМИ и знакомы с журналистскими материалами Гершковича. Также пресс-секретарь сказал, что надеется, что произошедшее никак не отразится на работе российских корпунктов за границей.

По версии ФСБ, Гершкович по заданию США собирал секретные данные об одном из российских оборонных предприятий.

Напомним, что ранее редакция The Wall Street Journal потребовала освободить своего журналиста. Коллеги Гершковича заявили о его невиновности.

The Wall Street Journal требует отпустить задержанного в Екатеринбурге журналиста
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Шпионаж#Журналист#США#Кремль#Происшествия#Новости УрФО#Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
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