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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

После ареста на свободу вышел Евгений Ройзман*

30 марта 2023, 10:52
Фото: 1MI
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* вышел на свободу после ареста на 14 суток. Отсидел он за пост во «ВКонтакте».

Сам политик говорил, что в этой соцсети он даже не зарегистрирован, поэтому пост ему не принадлежит.

Ранее дело на него возбудили за видеоролик, во время которого он показал значок запрещенной организации - Фонда борьбы с коррупцией**.

Выйдя после ареста из изолятора, Ройзман отметил, что не планирует эмигрировать из России. Также он сказал, что каждый россиянин должен быть морально готов отсидеть в тюрьме. В изоляторе он успел прочитать несколько книг.

Напомним, что Ройзмана* задержали 16 марта, и в этот же день его судили по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики»). По статье его могли заключить на 15 суток.

* - признан иноагентом.

** - признана экстремистской организацией. 

Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта
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