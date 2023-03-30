После ареста на свободу вышел Евгений Ройзман*

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сам политик говорил, что в этой соцсети он даже не зарегистрирован, поэтому пост ему не принадлежит.
Ранее дело на него возбудили за видеоролик, во время которого он показал значок запрещенной организации - Фонда борьбы с коррупцией**.
Выйдя после ареста из изолятора, Ройзман отметил, что не планирует эмигрировать из России. Также он сказал, что каждый россиянин должен быть морально готов отсидеть в тюрьме. В изоляторе он успел прочитать несколько книг.
Напомним, что Ройзмана* задержали 16 марта, и в этот же день его судили по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики»). По статье его могли заключить на 15 суток.
* - признан иноагентом.
** - признана экстремистской организацией.