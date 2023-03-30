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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Появилось видео с пенсионеркой, пытавшейся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле

30 марта 2023, 06:02
Фото: TagilCity.ru
В сети появилась видеозапись о том, как пожилая женщина пыталась поджечь нижнетагильский военкомат.

Когда женщину остановили сотрудники ППС, ей снова позвонили мошенники и пытались выяснить, что происходит. Также разговаривавший с ней собеседник утверждал, что правоохранители подставные и предлагал «запросить информацию», чтобы ее забрать.

Заодно злоумышленник уточнил, осталось ли у пенсионерки что-то при себе, зажигалка или бутылка. Тагильчанка ответила, что бутылку сфотографировали ППСники, а зажигалки у нее нет.

Напомним, несколько недель назад 67-летней женщине позвонили телефонные мошенники, которые заставили ее продать собственный дом и оформить на себя несколько кредитов.

Когда у женщины финансы закончились, злоумышленники посоветовали ей сделать вещество, подобное коктейлю Молотова, и бросить его в военкомат.

Пенсионерку возле здания военкомата заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Ее поведение им показалось странным, и они решили ее остановить. В отношении тагильчанки было возбуждено уголовное дело.

Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Военкомат#Уголовное дело#Мошенники#Обман#Злоумышленники#Общество#Новости УрФО#Видео
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