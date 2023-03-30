Появилось видео с пенсионеркой, пытавшейся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Когда женщину остановили сотрудники ППС, ей снова позвонили мошенники и пытались выяснить, что происходит. Также разговаривавший с ней собеседник утверждал, что правоохранители подставные и предлагал «запросить информацию», чтобы ее забрать.
Заодно злоумышленник уточнил, осталось ли у пенсионерки что-то при себе, зажигалка или бутылка. Тагильчанка ответила, что бутылку сфотографировали ППСники, а зажигалки у нее нет.
Напомним, несколько недель назад 67-летней женщине позвонили телефонные мошенники, которые заставили ее продать собственный дом и оформить на себя несколько кредитов.
Когда у женщины финансы закончились, злоумышленники посоветовали ей сделать вещество, подобное коктейлю Молотова, и бросить его в военкомат.
Пенсионерку возле здания военкомата заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Ее поведение им показалось странным, и они решили ее остановить. В отношении тагильчанки было возбуждено уголовное дело.