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Updated Сегодня, 05:08

Произошел взрыв на газопроводе Ямбург — Елец-1 в Свердловской области

30 марта 2023, 05:08
Фото: kp.ru
Взрыв на газопроводе Ямбург — Елец-1 в свердловском поселке Пелым случился 29 марта 2023 года.

Возгорание произошло вследствие разгерметизации газовой магистрали. Началась утечка газа, вскоре раздался хлопок и вспыхнул пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Видео: kp.ru

По словам главы поселка Пелым Шахита Алиева, пострадавших в результате ЧП нет. Оставшийся газ сгорел. На место происшествия прибыли сотрудники «Газпром-Трансгаз Югорск».

Случившийся пожар никак не сказался на газоснабжении местных жилых домов.

Напомним, 14 марта в Тавде случился пожар в металлическом ангаре. Площадь возгорания — 1600 квадратов.

Крупный пожар вспыхнул в металлическом ангаре в Тавде
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