Произошел взрыв на газопроводе Ямбург — Елец-1 в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Возгорание произошло вследствие разгерметизации газовой магистрали. Началась утечка газа, вскоре раздался хлопок и вспыхнул пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
По словам главы поселка Пелым Шахита Алиева, пострадавших в результате ЧП нет. Оставшийся газ сгорел. На место происшествия прибыли сотрудники «Газпром-Трансгаз Югорск».
Случившийся пожар никак не сказался на газоснабжении местных жилых домов.
Напомним, 14 марта в Тавде случился пожар в металлическом ангаре. Площадь возгорания — 1600 квадратов.