Сильные ветра надвигаются на Свердловскую область

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Порывы ветра днем в регионе будут достигать 16 м/с, рассказали синоптики в Уральском гидрометцентре.
Жителям Свердловской области рекомендуется не находиться вблизи деревьев, аккуратно управлять транспортом, а также не ставить автомобили под уличными баннерами.
Напомним, в Екатеринбурге 30 марта 2023 года ожидается похолодание, а ближе к выходным дням синоптики прогнозируют потепление до +15... +17 градусов.