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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Сильные ветра надвигаются на Свердловскую область

30 марта 2023, 14:32
Фото: 1MI
Сильные порывы ветра в Свердловской области прогнозируются 31 марта 2023 года.

Порывы ветра днем в регионе будут достигать 16 м/с, рассказали синоптики в Уральском гидрометцентре.

Жителям Свердловской области рекомендуется не находиться вблизи деревьев, аккуратно управлять транспортом, а также не ставить автомобили под уличными баннерами.

Напомним, в Екатеринбурге 30 марта 2023 года ожидается похолодание, а ближе к выходным дням синоптики прогнозируют потепление до +15... +17 градусов.

Синоптики назвали даты похолодания в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Ветер#Прогноз погоды#Природа#Новости УрФО
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