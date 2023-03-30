Систему согласования облика новостроек создадут в Екатеринбурге

Решение ввести новый регламент было принято в связи с изменениями Градостроительного российского кодекса. Властям города необходимо указать на картах градостроительного зонирования территории местности, на которых предполагаются требования к определенному внешнему виду построек, пишет «РБК Екатеринбург».