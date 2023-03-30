Систему согласования облика новостроек создадут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Решение ввести новый регламент было принято в связи с изменениями Градостроительного российского кодекса. Властям города необходимо указать на картах градостроительного зонирования территории местности, на которых предполагаются требования к определенному внешнему виду построек, пишет «РБК Екатеринбург».
Предъявлять условия будут к таким параметрам: материалам отделки, остеклению и подсветке фасадов, входным группам, схеме расположения внутренних помещений.
Согласование эскизов территорий будет специальная комиссия, состоящая из екатеринбургских и областных чиновников, а также архитекторы, урбанисты, градостроители, историки, экологи, археологи.
Напомним, в Нижнем Тагиле началось строительство культурно-образовательного центра на ГГМ. Центр планируется построить до ноября 2024 года.