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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Систему согласования облика новостроек создадут в Екатеринбурге

30 марта 2023, 15:19
Фото: 1MI
Новая система согласования архитектурно-градостроительного облика новостроек может начать работать в сентябре 2023 года.

Решение ввести новый регламент было принято в связи с изменениями Градостроительного российского кодекса. Властям города необходимо указать на картах градостроительного зонирования территории местности, на которых предполагаются требования к определенному внешнему виду построек, пишет «РБК Екатеринбург».

Предъявлять условия будут к таким параметрам: материалам отделки, остеклению и подсветке фасадов, входным группам, схеме расположения внутренних помещений.

Согласование эскизов территорий будет специальная комиссия, состоящая из екатеринбургских и областных чиновников, а также архитекторы, урбанисты, градостроители, историки, экологи, археологи.

Напомним, в Нижнем Тагиле началось строительство культурно-образовательного центра на ГГМ. Центр планируется построить до ноября 2024 года.

В Нижнем Тагиле началось строительство культурно-образовательного центра на Гальянке
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Архитектура#Новостройки#Регламент#Внешний вид#Градостроительство#Общество#Новости УрФО
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