Следователи нагрянули с обыском к бизнесмену Горбунову в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
На объектах, принадлежащих уральскому бизнесмену Александру Горбунову, прошли обыски. Его проверяют на причастность к делу Михаила Клока, бывшего главаря свердловской ОПГ. Пока в интересах следствия не разглашается, найдено в ходе обысков что-то важное или нет. Бойцы других ведомств оказывали следователям силовую поддержку в ходе данных мероприятий.
Сам Михаил Клок в рамках сотрудничества со следователями СК не отрицает своей причастности к прошлым преступлениям. Он познакомил следствие со множеством новых обстоятельств, которые побудили Следком начать следственные действия в отношении объектов Горбунова, сообщает издание URA.RU со ссылкой на свои источники.
Пока причастность Горбунова к незаконным действиям, связанным с вымогательством, не доказана.