Следователи нагрянули с обыском к бизнесмену Горбунову в Екатеринбурге

На объектах, принадлежащих уральскому бизнесмену Александру Горбунову, прошли обыски. Его проверяют на причастность к делу Михаила Клока, бывшего главаря свердловской ОПГ. Пока в интересах следствия не разглашается, найдено в ходе обысков что-то важное или нет. Бойцы других ведомств оказывали следователям силовую поддержку в ходе данных мероприятий.