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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Следователи нагрянули с обыском к бизнесмену Горбунову в Екатеринбурге

30 марта 2023, 09:16
Фото: 1MI
В квартирах и домах в Екатеринбурге, принадлежащих бизнесмену Александру Горбунову, прошли массовые обыски.

На объектах, принадлежащих уральскому бизнесмену Александру Горбунову, прошли обыски. Его проверяют на причастность к делу Михаила Клока, бывшего главаря свердловской ОПГ. Пока в интересах следствия не разглашается, найдено в ходе обысков что-то важное или нет. Бойцы других ведомств оказывали следователям силовую поддержку в ходе данных мероприятий.

Сам Михаил Клок в рамках сотрудничества со следователями СК не отрицает своей причастности к прошлым преступлениям. Он познакомил следствие со множеством новых обстоятельств, которые побудили Следком начать следственные действия в отношении объектов Горбунова, сообщает издание URA.RU со ссылкой на свои источники. 

Пока причастность Горбунова к незаконным действиям, связанным с вымогательством, не доказана. 

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#Криминал#Обыск#Следственный комитет#Вымогательство#Бизнесмен#Екатеринбург#Свердловская область#Наталья Лушина
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