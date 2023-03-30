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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

Спортплощадку в поселке под Нижним Тагилом построит фирма из Екатеринбурга

30 марта 2023, 06:42
Фото: 1MI
Спортивную площадку в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом обустроит ООО «Уральские металлоконструкции» из Екатеринбурга.

Всего на аукцион заявилось пять различных организаций. «Уральские металлоконструкции» предложили наименьшую стоимость работ, снизив цену с 400 до 278 тысяч рублей. Именно эта фирма и займется строительством.

Объект необходимо сдать до 9 июня. Заниматься физкультурой на новых тренажерах, а также проводить тренировки и любительские соревнования местные жители смогут на площадке рядом с домом № 31А.

ООО «Уральские Металлоконструкции» зарегистрировано в Екатеринбурге в феврале 2017 года. Занимается фирма производством строительных металлических и деревянных конструкций, директором является Юрий Мыльников. Компания выступала подрядчиком в 368 госконтрактах на сумму более 258 миллионов рублей.

Напомним, в конце 2022 года в Горноуральском был оборудован новый хоккейный корт стоимостью в 2,2 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Екатеринбург#Спортплощадка#Строительство#Общество#Спорт#Эксклюзив#ГГО и пригород#Горноуральский#Свердловская область
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