Спортплощадку в поселке под Нижним Тагилом построит фирма из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Всего на аукцион заявилось пять различных организаций. «Уральские металлоконструкции» предложили наименьшую стоимость работ, снизив цену с 400 до 278 тысяч рублей. Именно эта фирма и займется строительством.
Объект необходимо сдать до 9 июня. Заниматься физкультурой на новых тренажерах, а также проводить тренировки и любительские соревнования местные жители смогут на площадке рядом с домом № 31А.
ООО «Уральские Металлоконструкции» зарегистрировано в Екатеринбурге в феврале 2017 года. Занимается фирма производством строительных металлических и деревянных конструкций, директором является Юрий Мыльников. Компания выступала подрядчиком в 368 госконтрактах на сумму более 258 миллионов рублей.
Напомним, в конце 2022 года в Горноуральском был оборудован новый хоккейный корт стоимостью в 2,2 миллиона рублей.