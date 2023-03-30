Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиками на ЕКАД

Мужчина, управлявший «ГАЗелью», во время перестраивания в левую полосу из правой создал преграду для грузовой машины МАЗ. Из-за этого 58-летний водитель МАЗа вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, рассказали в пресс-службе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.