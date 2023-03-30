Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиками на ЕКАД

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Мужчина, управлявший «ГАЗелью», во время перестраивания в левую полосу из правой создал преграду для грузовой машины МАЗ. Из-за этого 58-летний водитель МАЗа вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, рассказали в пресс-службе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Водитель «ГАЗели» уехал с места аварии. А водитель МАЗа скончался из-за того, что его придавило кабиной. Мужчина, сидевший за рулем MAN, пострадал и был доставлен в березовскую больницу.
Напомним, 28 марта на Серовском тракте произошла авария, в результате которой погиб 26-летний водитель иномарки. Его жена и ребенок остались живы, однако находятся в больнице.