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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиками на ЕКАД

30 марта 2023, 15:57
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Известны подробности массового ДТП с участием трех грузовиков, в результате которого погиб человек. Авария произошла на ЕКАД неподалеку от Березовского 30 марта 2023 года.

Мужчина, управлявший «ГАЗелью», во время перестраивания в левую полосу из правой создал преграду для грузовой машины МАЗ. Из-за этого 58-летний водитель МАЗа вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, рассказали в пресс-службе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Водитель «ГАЗели» уехал с места аварии. А водитель МАЗа скончался из-за того, что его придавило кабиной. Мужчина, сидевший за рулем MAN, пострадал и был доставлен в березовскую больницу.

Напомним, 28 марта на Серовском тракте произошла авария, в результате которой погиб 26-летний водитель иномарки. Его жена и ребенок остались живы, однако находятся в больнице.

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#Смерть#Авария#Грузовик#Грузовики#Массовое дтп#Газель#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Новости УрФО#Елизавета Зиборова
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