Стрелок из Красноуральска погиб на спецоперации

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Семен Стуков окончил профессиональное училище и после срочной службы в армии в должности стрелка устроился работать на АО «Святогор», а позднее отправился на спецоперацию.
Он с честью и мужеством, защищал нашу Родину, — сообщили в администрации городского округа Красноуральск.
Прощание с военнослужащим состоится 31 марта в 12.30 в колонном зале ДК «Металлург».
Напомним, в ходе СВО при выполнении боевой задачи погиб 48-летний десантник из Каменска-Уральского Михаил Муравьев. Прощание с ним состоялось 28 марта.