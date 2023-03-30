TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Стрелок из Красноуральска погиб на спецоперации

30 марта 2023, 11:35
Фото: 1MI
При исполнении воинского долга на спецоперации погиб житель Красноуральска Семен Стуков.

Семен Стуков окончил профессиональное училище и после срочной службы в армии в должности стрелка устроился работать на АО «Святогор», а позднее отправился на спецоперацию.

Он с честью и мужеством, защищал нашу Родину, — сообщили в администрации городского округа Красноуральск.
Фото: Администрация городского округа Красноуральск

Прощание с военнослужащим состоится 31 марта в 12.30 в колонном зале ДК «Металлург».

Напомним, в ходе СВО при выполнении боевой задачи погиб 48-летний десантник из Каменска-Уральского Михаил Муравьев. Прощание с ним состоялось 28 марта.

Десантник Михаил Муравьев из Каменска-Уральского погиб в ходе СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловский боец ЧВК «Вагнер» погиб во время СВОРодившийся в Донецке 50-летний житель Ивделя погиб на СВОБоец из села под Белоярским погиб в сражениях на СВО
#Евгения Сафина#Военнослужащий#Погибший#Стрелок#Мобилизация#Происшествия#СВО#Операция на Украине#Свердловская область#Красноуральск
Подпишитесь
«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза
Сегодня, 06:16
Свердловский Минздрав не смог оспорить в суде решение ФАС об отмене закупки «скорых»
Сегодня, 10:13
До 36 раз превышали норму вредные вещества в реке Тагил в январе этого года
Вчера, 07:47
Появилось видео с пенсионеркой, пытавшейся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:02
Американский журналист задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге
Сегодня, 11:39
Спортплощадку в поселке под Нижним Тагилом построит фирма из Екатеринбурга
Сегодня, 06:42