Свердловский Минздрав не смог оспорить в суде решение ФАС об отмене закупки «скорых»

Помимо этого, в суде также рассматриваются еще четыре заявления Минздрава к ФАС с требованием признать незаконными решения об отмене торгов. В том числе на закупку 23 рентгенаппаратов на 170 млн рублей и сборных зданий из металла — фельдшерско-акушерских пунктов — на сумму 187 млн рублей.