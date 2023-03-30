Свердловский Минздрав не смог оспорить в суде решение ФАС об отмене закупки «скорых»

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Аукцион на закупку 25 автомобилей скорой помощи стартовал в июле 2022 года. Начальная цена контракта составляла 133 млн рублей. Жалобу в Федеральную антимонопольную службу на документацию с описанием объекта закупки подало ООО «НЭТСОР». Компания посчитала, что заказчик в лице Минздрава указал некорректные параметры габарита машины.
Заказчиком в нарушение требований п. 5.3.5 ГОСТ 33 665-2015 неправомерно установлены минимальные показатели длины и ширины закупаемого автомобиля скорой медицинской помощи (несоответствие нижней границы показателя). Кроме того, описание объекта закупки не содержит обоснования использования значений рассматриваемых показателей, несоответствующих ГОСТу. Указанные действия заказчика являются нарушением Закона о контрактной системе, — говорится в определении Арбитражного суда Свердловской области.
ФАС с доводами ООО «НЭТСОР» согласилась и удовлетворила жалобу. В результате акцион был отменен. Министерство попыталось в Арбитражном суде оспорить предписание антимонопольной службы. Однако суд не нашел оснований для отмены решения ФАС и оставил иск без удовлетворения.
Помимо этого, в суде также рассматриваются еще четыре заявления Минздрава к ФАС с требованием признать незаконными решения об отмене торгов. В том числе на закупку 23 рентгенаппаратов на 170 млн рублей и сборных зданий из металла — фельдшерско-акушерских пунктов — на сумму 187 млн рублей.
Кроме того, Арбитражный суд рассматривает два иска с претензиями к контрактам на дорогостоящее оборудование к Минздраву Свердловской области. Общая сумма двух спорных закупок составляет 115 млн рублей.
Жалобы в ФАС на проведение торгов при госзакупках сыпятся на региональное Министерство здравоохранения, главой которого является Андрей Карлов, регулярно. В период с 2021 года, по данным «Спарк-Маркетинг», их было 42. В основном на крупные закупки медицинского оборудования, сумма которых исчисляется десятками миллионов рублей.