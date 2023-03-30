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Свердловский Минздрав не смог оспорить в суде решение ФАС об отмене закупки «скорых»

30 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI
Минздрав Свердловской области не смог обжаловать в суде решение антимонопольной службы об отмене закупки автомобилей скорой помощи. Ранее ФАС нашла нарушение со стороны министерства при проведении торгов.

Аукцион на закупку 25 автомобилей скорой помощи стартовал в июле 2022 года. Начальная цена контракта составляла 133 млн рублей. Жалобу в Федеральную антимонопольную службу на документацию с описанием объекта закупки подало ООО «НЭТСОР». Компания посчитала, что заказчик в лице Минздрава указал некорректные параметры габарита машины.

Заказчиком в нарушение требований п. 5.3.5 ГОСТ 33 665-2015 неправомерно установлены минимальные показатели длины и ширины закупаемого автомобиля скорой медицинской помощи (несоответствие нижней границы показателя). Кроме того, описание объекта закупки не содержит обоснования использования значений рассматриваемых показателей, несоответствующих ГОСТу. Указанные действия заказчика являются нарушением Закона о контрактной системе, — говорится в определении Арбитражного суда Свердловской области.

ФАС с доводами ООО «НЭТСОР» согласилась и удовлетворила жалобу. В результате акцион был отменен. Министерство попыталось в Арбитражном суде оспорить предписание антимонопольной службы. Однако суд не нашел оснований для отмены решения ФАС и оставил иск без удовлетворения.

Помимо этого, в суде также рассматриваются еще четыре заявления Минздрава к ФАС с требованием признать незаконными решения об отмене торгов. В том числе на закупку 23 рентгенаппаратов на 170 млн рублей и сборных зданий из металла — фельдшерско-акушерских пунктов — на сумму 187 млн рублей.

Кроме того, Арбитражный суд рассматривает два иска с претензиями к контрактам на дорогостоящее оборудование к Минздраву Свердловской области. Общая сумма двух спорных закупок составляет 115 млн рублей.

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Жалобы в ФАС на проведение торгов при госзакупках сыпятся на региональное Министерство здравоохранения, главой которого является Андрей Карлов, регулярно. В период с 2021 года, по данным «Спарк-Маркетинг», их было 42. В основном на крупные закупки медицинского оборудования, сумма которых исчисляется десятками миллионов рублей.

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#Анна Григорьева#Минздрав#ФАС#Закупка#Суд#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область
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