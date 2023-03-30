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Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

The Wall Street Journal требует отпустить задержанного в Екатеринбурге журналиста

30 марта 2023, 12:20
Фото: 1MI
Редакция американской газеты The Wall Street Journal потребовала отпустить своего задержанного представителями ФСБ журналиста Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже.

Заявление с требованием об освобождении журналиста находится на сайте информагентства Reuters. Кроме того, редакция не согласна с предъявленными Гершковичу обвинениями.

Ранее Кремль озвучил, что журналиста поймали с поличным. Его обвиняют в сборе секретных сведений об оборонно-промышленном комплексе России. Якобы такой заказ у него сделали власти Соединенных Штатов.

Отмечается, что его визит был связан в том числе с работой УВЗ в Нижнем Тагиле.

Американский журналист задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге
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