The Wall Street Journal требует отпустить задержанного в Екатеринбурге журналиста

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Заявление с требованием об освобождении журналиста находится на сайте информагентства Reuters. Кроме того, редакция не согласна с предъявленными Гершковичу обвинениями.
Ранее Кремль озвучил, что журналиста поймали с поличным. Его обвиняют в сборе секретных сведений об оборонно-промышленном комплексе России. Якобы такой заказ у него сделали власти Соединенных Штатов.
Отмечается, что его визит был связан в том числе с работой УВЗ в Нижнем Тагиле.