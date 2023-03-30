Тренер из Донецка Евгений Шайтан получает максимум из невозможного

Евгений прикипел сердцем к футболу еще будучи шестилетним пацаном. В его возрасте почти все мальчишки гоняли мяч во дворе, а профессиональным тренером стал только он. И это несмотря на серьезную производственную травму, в результате которой ему ампутировали 2/3 левой руки. Случилось несчастье в 1995 году. Евгений пережил его как настоящий мужчина, найдя в себе силы жить дальше. Окончил Львовский государственный университет физической культуры и спорта по специальности «Тренер-преподаватель физической культуры». В дальнейшем несколько раз повышал квалификацию, получил тренерскую лицензию категории «Д», дипломы «Менеджмент организаций», «Тренер по адаптивным видам спорта». Сегодня он работает в Донецком республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта.