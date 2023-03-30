Тренер из Донецка Евгений Шайтан получает максимум из невозможного

Posted 30 марта 16:16
Published 30 марта 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Евгений прикипел сердцем к футболу еще будучи шестилетним пацаном. В его возрасте почти все мальчишки гоняли мяч во дворе, а профессиональным тренером стал только он. И это несмотря на серьезную производственную травму, в результате которой ему ампутировали 2/3 левой руки. Случилось несчастье в 1995 году. Евгений пережил его как настоящий мужчина, найдя в себе силы жить дальше. Окончил Львовский государственный университет физической культуры и спорта по специальности «Тренер-преподаватель физической культуры». В дальнейшем несколько раз повышал квалификацию, получил тренерскую лицензию категории «Д», дипломы «Менеджмент организаций», «Тренер по адаптивным видам спорта». Сегодня он работает в Донецком республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта.
С 2011 года Евгений Шайтан является тренером людей с ограниченными физическими возможностями.
– Когда мы открывали футбольный клуб инвалидов «Донбасс», главным было направить его в правильное русло. Прекрасно понимал, что у нас впереди будут большие соревнования, республиканские и международные турниры. Самым сложным было создать команду-мечту и организовать тренировочный процесс, который во многом очень отличается от тренировок здоровых людей. Моя жена Елена является президентом футбольного клуба. Она меня поддержала, взяв на себя организационные и мотивационные вопросы, экипировку команды, документацию, – рассказывает участник проекта #безграничные_донбасс.
Практически вся команда – это сборная Донецкой Народной Республики, ее гордость. В период с 2013 по 2019 год она приняла участие в 46-ти турнирах, включая международные, из которых в 37-ми победила. Любая игра – на пределе сил и возможностей. «На жилах», как говорит наставник. Поэтому они все яркие и запоминающиеся. Среди самых напряженных он вспоминает состязания в августе 2015 года в Санкт-Петербурге, куда приехали за день до турнира. Выступать начали с колес. Вышли в финал, где встретились с хозяевами и выиграли 5:0.
– Меня мотивирует и вдохновляет жажда победы. Моя любимая цифра – 1. Всегда стремлюсь быть на высоте. Как я говорю: «Просите невозможное – получите максимум», – говорит Евгений Шайтан.
У него почти два десятка грамот, благодарностей и дипломов, тесные связи с меценатами и властями ДНР. Его уважают и искренне восхищаются.
Евгений публиковался в сборниках тезисов и статей по конференции 21-22 марта 2019 года «Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы». Является автором учебного пособия «Общая и специальная физическая подготовка футболистов в учебно-тренировочном процессе». Так он делится практическим опытом, накопленным годами.
Он не просто адаптировался в социуме и не чувствует дискомфорта, но и других заражает оптимизмом. В команде и клубе дружеская атмосфера. Каждый друг друга дополняет и поддерживает. Евгений никогда не ставит себя выше игроков только потому, что является тренером. Просто старший товарищ. За то время, что они вместе, ребята отличают, где бытовое общение, а где профессиональное. Можно шутить, улыбаться, смеяться, но, когда начинается тренировка или соревнования, команда становится единым целым и настрой серьезный.
Боевые действия в регионе не могли не сказаться на деятельности клуба: почти прекратились тренировки, не проводятся турниры, нет выездов. Работать приходится дистанционно, чтобы поддерживать спортивную форму. Наставник понимает, что в будущем предстоит наверстывать упущенное, но уверен, что трудности преодолимы. В дальнейших планах участие в чемпионате Российской Федерации. Футболистов из Донбасса ждут на всех соревнованиях.
– Я желаю мира нашей большой Родине, любимой и необъятной России, многострадальному Донбассу, нашим терпеливым и стойким людям. Будет мир – будет благо. Ну а спортсменам, которые имеют какие-то особенности здоровья, – не унывать, а идти только вперед. Нет ничего невозможного. Все получится, главное – желание и стремление, – уверен наш герой.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.