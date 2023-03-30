Три грузовика столкнулись на Екатеринбургской кольцевой автодороге

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Published Сегодня, 12:00
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта на 23 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги около 12 часов. По предварительным данным, столкнулись три грузовых автомобиля: Fiat Ducato, MAN с полуприцепом и МАЗ с полуприцепом. В результате столкновения водитель автомашины МАЗ погиб, а водителя грузовика MAN доставили в больницу.
В данный момент на участке дороге, на котором произошло ДТП, перекрыто движение в оба направления. Осуществляется реверсивное движение. Водителям рекомендуется выбрать объездной маршрут через Березовский или Екатеринбург.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщают в управлении ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области.