Три грузовика столкнулись на Екатеринбургской кольцевой автодороге

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта на 23 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги около 12 часов. По предварительным данным, столкнулись три грузовых автомобиля: Fiat Ducato, MAN с полуприцепом и МАЗ с полуприцепом. В результате столкновения водитель автомашины МАЗ погиб, а водителя грузовика MAN доставили в больницу.