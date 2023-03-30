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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Три грузовика столкнулись на Екатеринбургской кольцевой автодороге

30 марта 2023, 12:00
Фото: управление ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области
В результате ДТП с тремя грузовыми автомобилями неподалеку от Березовского один человек погиб, и один пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 марта на 23 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги около 12 часов. По предварительным данным, столкнулись три грузовых автомобиля: Fiat Ducato, MAN с полуприцепом и МАЗ с полуприцепом. В результате столкновения водитель автомашины МАЗ погиб, а водителя грузовика MAN доставили в больницу.

В данный момент на участке дороге, на котором произошло ДТП, перекрыто движение в оба направления. Осуществляется реверсивное движение. Водителям рекомендуется выбрать объездной маршрут через Березовский или Екатеринбург.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщают в управлении ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области.

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#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Грузовик#Столкновение#Авария#ЕКАД#Смерть#Наталья Лушина
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