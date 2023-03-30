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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Уголовное дело по факту растраты средств для нацпроектов возбуждено в Нижней Туре

30 марта 2023, 13:32
Фото: 1MI
Главный врач больницы в Нижней Туре подозревается в растрате федеральной и региональной субсидий.

Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Нижнетуринской центральной городской больницы. Должностное лицо подозревается в растрате средств, выделенных на реализацию проектов «Демография» и «Здравоохранение».

В ходе прокурорской проверки бюджетного законодательства было выяснено, что средства, которые больница получила в качестве субсидии на капитальный ремонт гериатрического отделения, были потрачены. Однако существенная часть ремонтных работ так и не была выполнена сообщают в пресс-службе Свердловской области. Сумма растраченных средств составила порядка 6 миллионов рублей. Растратившему ее должностному лицу грозит срок до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи работают над сбором доказательной базы. Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, в служебных помещениях, изымаются документы, которые могут быть связаны с делом.

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#Наталья Лушина#Криминал#Больница#Деньги#Растрата#Врач#Капитальный ремонт#Свердловская область#Нижняя Тура
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