Уголовное дело по факту растраты средств для нацпроектов возбуждено в Нижней Туре

В ходе прокурорской проверки бюджетного законодательства было выяснено, что средства, которые больница получила в качестве субсидии на капитальный ремонт гериатрического отделения, были потрачены. Однако существенная часть ремонтных работ так и не была выполнена сообщают в пресс-службе Свердловской области. Сумма растраченных средств составила порядка 6 миллионов рублей. Растратившему ее должностному лицу грозит срок до 12 лет лишения свободы.