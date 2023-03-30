Уголовное дело по факту растраты средств для нацпроектов возбуждено в Нижней Туре

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Нижнетуринской центральной городской больницы. Должностное лицо подозревается в растрате средств, выделенных на реализацию проектов «Демография» и «Здравоохранение».
В ходе прокурорской проверки бюджетного законодательства было выяснено, что средства, которые больница получила в качестве субсидии на капитальный ремонт гериатрического отделения, были потрачены. Однако существенная часть ремонтных работ так и не была выполнена сообщают в пресс-службе Свердловской области. Сумма растраченных средств составила порядка 6 миллионов рублей. Растратившему ее должностному лицу грозит срок до 12 лет лишения свободы.
В настоящее время следователи работают над сбором доказательной базы. Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, в служебных помещениях, изымаются документы, которые могут быть связаны с делом.