TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В Екатеринбурге пропала пожилая женщина в леопардовой шубе

30 марта 2023, 05:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ушла из дома и не вернулась 84-летняя женщина, ее разыскивают полиция и волонтеры.

В Ленинском районе Свердловской столицы разыскивается пропавшая пожилая женщина. Нэлли Ягупова ушла из дома 27 марта и не вернулась. Сотрудники отдела полиции №7 и волонтеры поискового отряда «Прорыв» занимаются ее поисками.

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В день исчезновения на ней была шуба леопардовой расцветки и бежево-бордовый берет. Волосы окрашены в темный цвет. В поисковой ориентировке отмечается, что она может сутулиться при ходьбе. Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, пропавшая в Ревде 30-летняя многодетная мать, которую несколько дней разыскивала полиция и поисковики, вернулась домой.

Полиция ищет сбежавшую из больницы жительницу Каменск-Уральского
Узнать подробнее
Читайте также:
Муж многодетной жительницы Свердловской области пропал в ходе СВОВ Екатеринбурге ищут пропавшую три недели назад 16-летнюю девушкуВ Нижнем Тагиле полиция ищет ограбившего посреди улицы пенсионерку молодого человека
#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Происшествия#Пропал человек#Розыск#Поисковики#Полиция
Подпишитесь
«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза
Сегодня, 06:16
Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта
28 марта 15:44
До 36 раз превышали норму вредные вещества в реке Тагил в январе этого года
Вчера, 07:47
Появилось видео с пенсионеркой, пытавшейся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:02
Бывшую воинскую часть на Фрунзе в Нижнем Тагиле снесут к началу лета
Вчера, 15:20
Спортплощадку в поселке под Нижним Тагилом построит фирма из Екатеринбурга
Сегодня, 06:42