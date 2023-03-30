В Екатеринбурге пропала пожилая женщина в леопардовой шубе

В день исчезновения на ней была шуба леопардовой расцветки и бежево-бордовый берет. Волосы окрашены в темный цвет. В поисковой ориентировке отмечается, что она может сутулиться при ходьбе. Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.