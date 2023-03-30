В Екатеринбурге пропала пожилая женщина в леопардовой шубе

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
В Ленинском районе Свердловской столицы разыскивается пропавшая пожилая женщина. Нэлли Ягупова ушла из дома 27 марта и не вернулась. Сотрудники отдела полиции №7 и волонтеры поискового отряда «Прорыв» занимаются ее поисками.
В день исчезновения на ней была шуба леопардовой расцветки и бежево-бордовый берет. Волосы окрашены в темный цвет. В поисковой ориентировке отмечается, что она может сутулиться при ходьбе. Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.
Как сообщалось ранее, пропавшая в Ревде 30-летняя многодетная мать, которую несколько дней разыскивала полиция и поисковики, вернулась домой.