В Екатеринбурге в полутушах свинины обнаружены бактерии кишечной палочки

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Вредные микроорганизмы были обнаружены специалистами ветеринарно-санитарной экспертизы в ходе исследования, пишет ЕАН.
По словам пресс-секретаря свердловского Россельхознадзора Натальи Сайфулиной, содержание протея в тех или иных продуктах означает загрязнение, которое может стать причиной порчи продукта.
Референтный центр Россельхознадзора отправил протоколы лабораторных исследований свердловскому свиноводческому предприятию, от которого была поставка зараженной свинины. Сотрудникам предприятия нужно принять соответствующие меры по безопасности своей продукции.
Напомним, в феврале 2023 года в партии котлет и фарша тагильской птицефабрики обнаружили сальмонеллу. Информация была передана Россельхознадзору Свердловской области.