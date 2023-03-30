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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Нижнем Тагиле назначен ответственный за привлечение граждан на службу по контракту

30 марта 2023, 06:32
Фото: 1MI
Первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин назначен ответственным лицом за привлечение жителей города на службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев для исполнения поручения вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Проект по привлечению граждан для прохождения службы в рядах ВС РФ на контрактной основе предусматривает привлечение граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Также предполагается взаимодействие с заинтересованными региональными и федеральными органами власти.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru сообщили, что поручение является внутренним документом, оно не располагается в открытом доступе.

Напомним, 21 марта на Театральной площади в Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи на службу по контракту в зону СВО.

В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Контрактник#Постановление#Армия#Военные#Общество#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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