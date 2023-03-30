В Нижнем Тагиле назначен ответственный за привлечение граждан на службу по контракту

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Соответствующее распоряжение подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев для исполнения поручения вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.
Проект по привлечению граждан для прохождения службы в рядах ВС РФ на контрактной основе предусматривает привлечение граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. Также предполагается взаимодействие с заинтересованными региональными и федеральными органами власти.
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru сообщили, что поручение является внутренним документом, оно не располагается в открытом доступе.
Напомним, 21 марта на Театральной площади в Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи на службу по контракту в зону СВО.