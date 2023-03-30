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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Тагиле назначен ответственный за службу по контракту, а жители жалуются на выбросы

30 марта 2023, 15:33
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле назначен ответственный за привлечение к службе по контракту в ВС РФ, а жители задыхались от сероводорода. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области.

Обжаловать в суде решение антимонопольной службы об отмене закупки автомобилей скорой помощи не получилось у свердловского Минздрава. Ранее ФАС нашла нарушение со стороны министерства при проведении торгов на закупку 25 автомобилей скорой помощи.

Свердловский Минздрав не смог оспорить в суде решение ФАС об отмене закупки «скорых»
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Внедорожник главы ГГО Дмитрия Летникова был снят с регистрации в феврале. Согласно решению суда, машина давно должна была вернуться компании ООО «НАРА», у которой покупалась. Журналисты TagilCity.ru выяснили, почему авто использовалось до 2023 года.

Вернет ли мэрия ГГО кроссовер ООО «НАРА»: юристы о деле автомобиля Летникова
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На запах сероводорода пожаловались тагильчане. Из-за химического запаха выбросов у жителей преимущественно центра города кружилась голова и наблюдалась тошнота. Газоанализатор TagilCity.ru поймал превышение сероводорода в 2,5 раза.

«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза
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Назначено ответственное лицо за привлечение тагильчан на службу по контракту в ВС РФ. Им стал первый заместитель мэра города Вячеслав Горячкин. Проект по привлечению направлен на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства.

В Нижнем Тагиле назначен ответственный за привлечение граждан на службу по контракту
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Под Нижним Тагилом обустроят спортплощадку. Этим займется фирма ООО «Уральские металлоконструкции» из Екатеринбурга. Именно они предложили наименьшую стоимость работ на торгах, снизив цену с 400 до 278 тысяч рублей.

Спортплощадку в поселке под Нижним Тагилом построит фирма из Екатеринбурга
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«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза
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