Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Обжаловать в суде решение антимонопольной службы об отмене закупки автомобилей скорой помощи не получилось у свердловского Минздрава. Ранее ФАС нашла нарушение со стороны министерства при проведении торгов на закупку 25 автомобилей скорой помощи.
Внедорожник главы ГГО Дмитрия Летникова был снят с регистрации в феврале. Согласно решению суда, машина давно должна была вернуться компании ООО «НАРА», у которой покупалась. Журналисты TagilCity.ru выяснили, почему авто использовалось до 2023 года.
На запах сероводорода пожаловались тагильчане. Из-за химического запаха выбросов у жителей преимущественно центра города кружилась голова и наблюдалась тошнота. Газоанализатор TagilCity.ru поймал превышение сероводорода в 2,5 раза.
Назначено ответственное лицо за привлечение тагильчан на службу по контракту в ВС РФ. Им стал первый заместитель мэра города Вячеслав Горячкин. Проект по привлечению направлен на граждан России, иностранцев и лиц без гражданства.
Под Нижним Тагилом обустроят спортплощадку. Этим займется фирма ООО «Уральские металлоконструкции» из Екатеринбурга. Именно они предложили наименьшую стоимость работ на торгах, снизив цену с 400 до 278 тысяч рублей.