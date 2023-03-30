Вернет ли мэрия ГГО кроссовер ООО «НАРА»: юристы о деле автомобиля Летникова

Автомобиль, о котором идет речь, фигурировал в деле 2019 года о признании сделки между ООО «НАРА» и МКУ «Административно-хозяйственная служба» о поставке нового транспортного средства недействительной. С тех самых пор должно было начаться исполнение решения суда, то есть возвращение автомобиля продавцу и возвращение средств, использованных не по целевому назначению, в бюджет мэрии Горноуральского городского округа.