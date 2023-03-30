Вернет ли мэрия ГГО кроссовер ООО «НАРА»: юристы о деле автомобиля Летникова

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Письмо о прекращении государственной регистрации автомобиля Mitsubishi администрация Горноуральского городского округа получила 22 февраля текущего года. В письме говорилось, что отделение ГИБДД Нижнего Тагила прекратило регистрацию транспортного средства с 15 февраля. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в официальном ответе мэрии Горноуральского городского округа, подписанным главой Дмитрием Летниковым.
Снятие автомобиля с учета означает, что юридически он перестал существовать. Записи о транспорте в ГИБДД попадают в архив, а номерные знаки уничтожаются.
Автомобиль, о котором идет речь, фигурировал в деле 2019 года о признании сделки между ООО «НАРА» и МКУ «Административно-хозяйственная служба» о поставке нового транспортного средства недействительной. С тех самых пор должно было начаться исполнение решения суда, то есть возвращение автомобиля продавцу и возвращение средств, использованных не по целевому назначению, в бюджет мэрии Горноуральского городского округа.
В соответствии со ст. 167 ГК РФ «при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость».
Именно в 2019 году, перед сделкой, о которой идет речь, бюджет Горноуральского городского округа пополнился на 2,018 миллиона рублей. Это была сумма выплаченного штрафа от агрокомплекса «Горноуральский» за нарушения экологического законодательства. Общественники обрадовались, вспоминает местный активист Александр Ваткин, ведь средства мэрия могла потратить на нужды горожан — ремонт ангара, установку локальных очистных сооружений. «А оказалось, купили машину», — считает TagilCity.ru Александр Ваткин.
Однако в мэрии ГГО редакции ответили, что средства от штрафа поступили в бюджет округа и до сих пор «целевое расходование указанных средств не осуществлялось».
Взысканные с общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс „Горноуральский“ в пользу муниципального образования „Горноуральский городской округ“ денежные средства в сумме 2, 018 рублей в счет компенсации ущерба, причиненного почве земельных участков сельскохозяйственного назначения в результате химического загрязнения и в результате перекрытия плодородного слоя почвы, поступили в доходную часть бюджета Горноуральского городского округа, за счет которой реализуются полномочия органов местного самоуправления округа, — сообщил редакции глава округа Дмитрий Летников в официальном ответе.
В мэрии ГГО TagilCity.ru заверили, что в марте 2020 года они направляли исполнительный лист в ООО «НАРА» и заявление с требованием о передаче денег. Однако действий от компании не последовало, поэтому возвращать автомобиль было нецелесообразным и противоречащим интересами администрации ГГО.
Юристы уверяют, что риск того, что администрация вернет автомобиль и останется без денежных средств объясним. К сожалению, в части исполнения решений суда о двусторонней реституции имеется пробел. Гарантии того, что одновременно исполнением (возвратом имущества) будет предоставлен встречный возврат, не имеется.
Это должны обеспечивать судебные приставы, ведущие конкретное исполнительное производство. Разрешение проблемы возможно путем открытия депозитного счета, заключения соглашения между сторонами по вопросам исполнения решения суда, — поясняют адвокаты Андрей Володин и Виолетта Котова.
В «НАРЕ» TagilCity.ru сообщили, что компания уже длительное время не ведет хозяйственную деятельность. И они не видят приемлемого варианта исполнения второй стороной решения суда.
Исходя из буквы закона следует, что применение последствий недействительности сделки это двустороннее движение. Администрация ГГО не передала полученный от ООО «НАРА» автомобиль и продолжает использовать его до настоящего времени. Таким образом, мы были лишены возможности реализовать автомобиль и сформировать финансовую базу для возврата денег, — сообщил редакции TagilCity.ru директор ООО «НАРА» Димитрий Остапенко.
Мэрия ГГО рассказала редакции, что совсем недавно — 14 февраля из Вологды, где зарегистрирована НАРА, приставы возвратили исполнительный документ.
Указанное постановление судебного пристава свидетельствует о невозможности исполнения решения Арбитражного суда, в связи с тем, что 1,6 млн рублей не поступили в МКУ «АХС», передача автомобиля является нецелесообразной и противоречащей интересом мэрии ГГО и приведет к причинению ущерба округу, — уверяет Дмитрий Летников.
Более того, постановлением исполнительное производство было прекращено в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, рассказали в мэрии ГГО.
Практическая проблема реституционных рисков при исполнении судебных решений должна решаться нормами закона об исполнительном производстве, устанавливающими процедуру безопасного соисполнения судебного решения, уверяют адвокаты.
Стороны или судебный пристав также не лишены были возможности подачи ходатайства о разъяснении судом порядка исполнения решения суда, чего, полагаем, сделано не было, — предполагают специалисты.
По их мнению, администрация Горноуральского городского округа при этом, являясь фактически истцом по указанному делу, не лишена возможности заявить о возбуждении исполнительного производства вновь по истечении 6 месяцев.
Предоставив автомобиль в адрес ООО «НАРА», сама администрация и обеспечит тем самым возможность встречного исполнения со стороны ООО «НАРА» путем реализации автомобиля и перечисления денежных средств, — говорят адвокаты.
В официальном ответе TagilCity.ru Дмитрий Летников заверил, что до снятия госрегистрации автомобиль Mitsubishi он использовал «с целью недопущения неэффективного использования муниципального имущества».
В настоящее время администрация округа передать автомобиль ООО «НАРА» не может, так как из вышеуказанного постановления судебного пристава-исполнителя следует, что взыскать средства за автомобиль с ООО «НАРА» не представится возможным, а при снятии автомобиля с регистрационного учета он будет находиться на хранении в гараже и не использоваться, что приведет к неэффективному использованию муниципального имущества. До момента прекращения регистрации транспортного средства автомобиль использовался с целью недопущения неэффективного использования муниципального имущества.
Директор ООО «НАРА» уверен, что своими действиями администрация ГГО фактически исполняет сделку купли-продажи, так как полноценно эксплуатирует авто с 2019 года, а не содержит его на хранении в подготовленном для передачи ООО «НАРА» состоянии.
Все это свидетельствует об отсутствии у покупателя реального намерения вернуть товар. А вынесенное судом решение изначально поставило стороны в неравное положение из-за нарушения паритета полученного-оплаченного. Мы передали администрации НОВЫЙ автомобиль, а возвратить его нам его должны уже Б/У (т.к. сделка была оформлена и авто фактически эксплуатировался учреждением), т. е. с потерей товарной стоимости до 30% от первоначальной, — отметил Димитрий Остапенко.
Специалисты говорят, что в данном случае работает некая добросовестность, и исполнение не должно зависеть от исполнения другой стороны.
Отвечая на поставленные вопросы, стоит отметить, что двусторонний характер реституции не подразумевает под собой зависимость исполнения обязательства одной стороной от исполнения своего обязательства по возврату другой стороной. Грубо говоря, одно лицо обязуется вернуть, потому что получило от другого без основания, но не потому, что другое лицо ему также должно вернуть, — пояснили редакции TagilCity.ru адвокаты Андрей Володин и Виолетта Котова.