Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
До конца 2023 года планируется привлечь в профессиональную армию от 400 тысяч до 521 тысячи военнослужащих, пишет Ура.ру.
Неофициально подготовка к набору началась еще в феврале 2023 года. Кампания контролируется зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Нормативы по количеству контрактов уже «спущены» в российские регионы. Так, для Свердловской области средняя норма подписанных контрактов — до 10 тысяч до конца этого года.
Работой с контрактниками будут заниматься сотрудники военкоматов. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отдал поручение мэрам городов контролировать набор военных-контрактников.
Напомним, с 1 апреля начнется весенний призыв на срочную службу в армии. Призывники будут служить в четырех военных округах. Также, по словам Минобороны, на СВО срочников отправлять не будут.