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Published Сегодня, 16:55

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Updated Сегодня, 16:55

Власти РФ готовятся к набору 400 тысяч контрактников

30 марта 2023, 16:55
Фото: 1MI
Набор военных-контрактников на службу в армии РФ стартует 1 апреля 2023 года вместе с началом весеннего призыва.

До конца 2023 года планируется привлечь в профессиональную армию от 400 тысяч до 521 тысячи военнослужащих, пишет Ура.ру.

Неофициально подготовка к набору началась еще в феврале 2023 года. Кампания контролируется зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Нормативы по количеству контрактов уже «спущены» в российские регионы. Так, для Свердловской области средняя норма подписанных контрактов — до 10 тысяч до конца этого года.

Работой с контрактниками будут заниматься сотрудники военкоматов. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отдал поручение мэрам городов контролировать набор военных-контрактников.

Напомним, с 1 апреля начнется весенний призыв на срочную службу в армии. Призывники будут служить в четырех военных округах. Также, по словам Минобороны, на СВО срочников отправлять не будут.

Ежегодный весенний призыв на срочную службу стартует в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Новости УрФО#Военные#Военная служба#Контрактники#Контракт#Армия#Общество
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