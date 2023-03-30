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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Во взяточничестве и растрате заподозрили должностное лицо свердловской больницы

30 марта 2023, 14:20
Фото: 1MI
Должностное лицо Нижнетуринской Центральной городской больницы заподозрили в крупном взяточничестве и растрате. Возбуждены уголовные дела.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие полагает, что должностное лицо получило от директора частной организации взятку в крупном размере. Деньги предназначались за растрату денег, полученных больницей в качестве субсидии на капремонт одного из помещений медучреждения.  

Противоправные действия всплыли в ходе проверки ФСБ, а также благодаря проверке прокуратуры. Сейчас следователи закрепляют свою доказательную базу.

На работе и дома у задержанного прошли обыски. Силовики изъяли документы и деньги должностного лица.

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#Взятка#Растрата#Капремонт#Деньги#Больница#Финансирование#Криминал#Новости УрФО#Елена Озерова
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