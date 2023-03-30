Во взяточничестве и растрате заподозрили должностное лицо свердловской больницы

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие полагает, что должностное лицо получило от директора частной организации взятку в крупном размере. Деньги предназначались за растрату денег, полученных больницей в качестве субсидии на капремонт одного из помещений медучреждения.