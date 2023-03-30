Во взяточничестве и растрате заподозрили должностное лицо свердловской больницы

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие полагает, что должностное лицо получило от директора частной организации взятку в крупном размере. Деньги предназначались за растрату денег, полученных больницей в качестве субсидии на капремонт одного из помещений медучреждения.
Противоправные действия всплыли в ходе проверки ФСБ, а также благодаря проверке прокуратуры. Сейчас следователи закрепляют свою доказательную базу.
На работе и дома у задержанного прошли обыски. Силовики изъяли документы и деньги должностного лица.