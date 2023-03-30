Выход на лед запрещен в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Выходить на заледенелые водоемы запрещено с 1 апреля. Распоряжение об этом опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила.
Главе управления образования Татьяне Удинцевой поручено организовать профилактическую работу в школах, провести беседы с детьми и родителями. Рассказывать им будут о том, насколько опасно выходить на лед, и какие последствия следуют, если под него провалиться.
А руководителям организаций, учреждений и предприятий рекомендовано провести профилактическую работу с работниками по предупреждению чрезвычайных происшествий, связанных с выходом на лед.
Напомним, что 20 марта около парка «Народный» подростки вышли на лед водоема и чуть не провалились. Один мальчик даже оказался в воде, а его приятели вытащили его из водоема за руки.