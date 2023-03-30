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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Выход на лед запрещен в Нижнем Тагиле

30 марта 2023, 14:46
Фото: 1MI
Спасатели запретили выходить на лед водоемов в Нижнем Тагиле. Сделано это с целью безопасности людей и предотвращению несчастных случаев на воде.

Выходить на заледенелые водоемы запрещено с 1 апреля. Распоряжение об этом опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила.

Главе управления образования Татьяне Удинцевой поручено организовать профилактическую работу в школах, провести беседы с детьми и родителями. Рассказывать им будут о том, насколько опасно выходить на лед, и какие последствия следуют, если под него провалиться.

А руководителям организаций, учреждений и предприятий рекомендовано провести профилактическую работу с работниками по предупреждению чрезвычайных происшествий, связанных с выходом на лед.

Напомним, что 20 марта около парка «Народный» подростки вышли на лед водоема и чуть не провалились. Один мальчик даже оказался в воде, а его приятели вытащили его из водоема за руки.

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#Нижний Тагил#Лед#Водоемы#Спасатели#Выход на лед#Запрет#Общество#Эксклюзив#Елена Озерова
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