Высокопоставленный полицейский скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Александр Вассерман проработал в правоохранительных органах 27 лет. Он занимал должность заместителя начальника отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом регионального МВД.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, Александр Вассерман был одним из лучших сотрудников, который готовил состав к боевой и служебной подготовке. Сейчас руководство главка оказывает помощь родственникам подполковника в организации похорон, пишет Е1.
Прощание с полицейским состоится в ритуальном доме «Воскресение» 3 апреля в 12.00.