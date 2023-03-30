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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Высокопоставленный полицейский скончался в Екатеринбурге

30 марта 2023, 11:58
Фото: 1MI
50-летний подполковник регионального полицейского главка Александр Вассерман умер утром 30 марта.

Александр Вассерман проработал в правоохранительных органах 27 лет. Он занимал должность заместителя начальника отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом регионального МВД.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, Александр Вассерман был одним из лучших сотрудников, который готовил состав к боевой и служебной подготовке. Сейчас руководство главка оказывает помощь родственникам подполковника в организации похорон, пишет Е1.

Прощание с полицейским состоится в ритуальном доме «Воскресение» 3 апреля в 12.00.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Полиция#Подполковник#Общество
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