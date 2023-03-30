Высокопоставленный полицейский скончался в Екатеринбурге

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, Александр Вассерман был одним из лучших сотрудников, который готовил состав к боевой и служебной подготовке. Сейчас руководство главка оказывает помощь родственникам подполковника в организации похорон, пишет Е1.