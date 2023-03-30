Жители Серова нарвались на штраф за перевозку груза без разрешения

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Уточняется, что сумма взятки составила 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие полагает, что 24 сентября 2021 года сотрудники ГИБДД остановили грузовик с тралом, принадлежащий филиалу «Серовское ДРСУ АО «Свердловскавтодор». При проверке документов выяснилось, что у водителя просрочено разрешение на провоз негабаритных грузов.
О произошедшем водитель рассказал директору филиала «Серовское ДРСУ АО «Свердловавтодор» Алексею Золотухину. Далее, чтобы избежать ответственности, Золотухин попросил своего знакомого Мелеша и главного энергетика предприятия передать правоохранителю взятку - 5 тысяч рублей.
Далее, как полагает следствие, Мелеш, находясь в кабинете Шуваева, передал ему взятку за освобождение грузового тягача организации и непринятие мер по привлечению к ответственности.
В результате суд назначил директору Алексею Золотухину штраф - 30 тысяч рублей, а Сергею Мелешу – 20 тысяч рублей. Шуваева уволили из полиции.