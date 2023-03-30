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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Жители Серова нарвались на штраф за перевозку груза без разрешения

30 марта 2023, 12:45
Фото: 1MI
В Серове вынесен приговор по уголовному делу о взяточничестве в отношении двоих мужчин - Алексея Золотухина и Сергея Мелеша. Золотухин признан виновным в даче взятки через посредника, а Мелеш – в пособничестве в даче взятки.

Уточняется, что сумма взятки составила 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие полагает, что 24 сентября 2021 года сотрудники ГИБДД остановили грузовик с тралом, принадлежащий филиалу «Серовское ДРСУ АО «Свердловскавтодор». При проверке документов выяснилось, что у водителя просрочено разрешение на провоз негабаритных грузов.

О произошедшем водитель рассказал директору филиала «Серовское ДРСУ АО «Свердловавтодор» Алексею Золотухину. Далее, чтобы избежать ответственности, Золотухин попросил своего знакомого Мелеша и главного энергетика предприятия передать правоохранителю взятку - 5 тысяч рублей.

Далее, как полагает следствие, Мелеш, находясь в кабинете Шуваева, передал ему взятку за освобождение грузового тягача организации и непринятие мер по привлечению к ответственности.

В результате суд назначил директору Алексею Золотухину штраф - 30 тысяч рублей, а Сергею Мелешу – 20 тысяч рублей. Шуваева уволили из полиции.

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#Взятка#Коррупция#Серов#ГИБДД#Криминал#Новости УрФО#Елена Озерова
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