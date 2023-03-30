Жительница Нижнесергинского района ограбила инвалида и таксиста

Перед Березовским городским судом предстанет 29-летняя жительница Нижнесергинского района. У нее на счету два преступных эпизода. По версии следствия, в декабре 2022 года она, прогуливаясь по улицам Березовского, заметила мужчину-инвалида и решила отобрать у него телефон ценой в 11 тысяч рублей. Девушка попросила у него телефон, якобы для звонка бабушке. Мужчина разрешил. Грабительница, сделав вид, что звонит, стала удаляться, не обращая внимания на требования хозяина телефона вернуть принадлежащую ему вещь. Попутно она заходила в магазины, а затем скрылась в одном из общежитий города.