Жительница Нижнесергинского района ограбила инвалида и таксиста

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Перед Березовским городским судом предстанет 29-летняя жительница Нижнесергинского района. У нее на счету два преступных эпизода. По версии следствия, в декабре 2022 года она, прогуливаясь по улицам Березовского, заметила мужчину-инвалида и решила отобрать у него телефон ценой в 11 тысяч рублей. Девушка попросила у него телефон, якобы для звонка бабушке. Мужчина разрешил. Грабительница, сделав вид, что звонит, стала удаляться, не обращая внимания на требования хозяина телефона вернуть принадлежащую ему вещь. Попутно она заходила в магазины, а затем скрылась в одном из общежитий города.
1 января 2023 года она совершила преступление по другой схеме. Девушка вызвала такси и, находясь в салоне автомобиля, попросила у водителя телефон, якобы для звонка. Таксист разрешил им воспользоваться. Завладев телефоном, злоумышленница успела до конца поездки перевести со счета таксиста на свой счет сумму в 5 тысяч рублей. Пропажу денег водитель обнаружил, когда решил убедиться, что пассажирка перевела ему деньги за поездку.
Прокуратура направила дело березовской грабительницы в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.