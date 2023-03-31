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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

71-летняя пенсионерка погибла под колесами поезда в Свердловской области

31 марта 2023, 10:33
Фото: 1MI
В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку. В ночь на 31 марта женщина переходила пути в неположенном месте.

Все произошло примерно в 23.50 минут на 1 пути станции Сарга Свердловской железной дороги, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. На место трагедии немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

В Центральном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что машинист, увидев бабушку, стал экстренно тормозить и подавать громкий звуковой сигнал. Однако пенсионерка не успела сойти с рельсов.

Сейчас следователями проводится проверка.

Поезд насмерть сбил женщину в Свердловской области
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#Елена Озерова#ДТП#Поезд#Бабушка#Рельсы#Происшествия#Новости УрФО
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