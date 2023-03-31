71-летняя пенсионерка погибла под колесами поезда в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Все произошло примерно в 23.50 минут на 1 пути станции Сарга Свердловской железной дороги, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. На место трагедии немедленно прибыла следственно-оперативная группа.
В Центральном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что машинист, увидев бабушку, стал экстренно тормозить и подавать громкий звуковой сигнал. Однако пенсионерка не успела сойти с рельсов.
Сейчас следователями проводится проверка.