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Архитектурную подсветку включили на «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле

31 марта 2023, 04:04
Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева
На здании культурного центра «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле была включена архитектурная подсветка.

Ранее в «Доме Окуджавы» проводился капитальный ремонт. Идея архитектурной подсветки на здании появилась еще в 2021 году.

Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева

Обновленный культурный центр начал работать 31 октября 2022 года и стал одним из самых популярных досуговых мест в Нижнем Тагиле, сообщил мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.

Напомним, в 2023 году планируется выделить 2,3 миллиона рублей на оснащение «Дома Окуджавы» современным оборудованием.

Современным оборудованием оснастят Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Дом Окуджавы#Подсветка#Здание#Архитектура#Общество#Новости УрФО
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