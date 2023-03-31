Архитектурную подсветку включили на «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Ранее в «Доме Окуджавы» проводился капитальный ремонт. Идея архитектурной подсветки на здании появилась еще в 2021 году.
Обновленный культурный центр начал работать 31 октября 2022 года и стал одним из самых популярных досуговых мест в Нижнем Тагиле, сообщил мэр города Владислав Пинаев в своем telegram-канале.
Напомним, в 2023 году планируется выделить 2,3 миллиона рублей на оснащение «Дома Окуджавы» современным оборудованием.