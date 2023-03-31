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Бастрыкин поручил провести проверку после смерти молодой журналистки в Нижнем Тагиле

31 марта 2023, 07:17
Фото: СК РФ
После смерти журналистки Екатерины Евлашиной в Нижнем Тагиле глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. Родные Екатерины считают, что женщине не была оказана необходимая помощь и потому она скончалась.

Следователям поручено разобраться в обстоятельствах произошедшего, сообщили в СК РФ.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Бастрыкину о ходе исполнения поручения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 37-летняя журналистка Екатерина Евлашина скончалась из-за острой патологии ЖКТ, из-за которой началось внутреннее кровотечение. 24 марта 2023 года девушка жаловалась на боли в животе. Ей была вызвана скорая помощь. Медики поставили два укола с обезболивающим и посоветовали на следующий день обратиться в поликлинику. Однако ранним утром у Екатерины снова начались боли и она самостоятельно отправилась в ГБ №1. В приемном покое она потеряла сознание, а в два часа дня скончалась. Екатерина более 10 лет работала в газете «Машиностроитель». По словам друзей и коллег, она была очень активной, жизнерадостной девушкой и хорошим профессионалом.

Стали известны обстоятельства смерти журналистки из Нижнего Тагила
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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Александр Бастрыкин#Смерть#Проверка#СК РФ#Происшествия
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