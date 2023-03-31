Бастрыкин поручил провести проверку после смерти молодой журналистки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Следователям поручено разобраться в обстоятельствах произошедшего, сообщили в СК РФ.
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Бастрыкину о ходе исполнения поручения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, 37-летняя журналистка Екатерина Евлашина скончалась из-за острой патологии ЖКТ, из-за которой началось внутреннее кровотечение. 24 марта 2023 года девушка жаловалась на боли в животе. Ей была вызвана скорая помощь. Медики поставили два укола с обезболивающим и посоветовали на следующий день обратиться в поликлинику. Однако ранним утром у Екатерины снова начались боли и она самостоятельно отправилась в ГБ №1. В приемном покое она потеряла сознание, а в два часа дня скончалась. Екатерина более 10 лет работала в газете «Машиностроитель». По словам друзей и коллег, она была очень активной, жизнерадостной девушкой и хорошим профессионалом.