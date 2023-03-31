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Байден попросил отпустить задержанного в Екатеринбурге американского журналиста

31 марта 2023, 14:24
Фото: 1MI
Президент США Джо Байден, общаясь с журналистами Белого дома, попросил отпустить журналиста Эвана Гершковича. Ранее он был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

Речь идет об американском журналисте, работающем в издании The Wall Street Journal Эване Гершковиче. О том, что Байден попросил отпустить представителя СМИ, пишут РИА Новости.

Напомним, что арестовали мужчину в четверг, 30 марта. В России иностранный журналист находился для того, чтобы узнать об отношении россиян к ЧВК «Вагнер». В ФСБ заявляют, что он собирал секретные данные о предприятиях оборонного комплекса.

Обвиняемый в шпионаже журналист Эван Гершкович посещал Нижний Тагил
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