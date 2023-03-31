Байден попросил отпустить задержанного в Екатеринбурге американского журналиста

Напомним, что арестовали мужчину в четверг, 30 марта. В России иностранный журналист находился для того, чтобы узнать об отношении россиян к ЧВК «Вагнер». В ФСБ заявляют, что он собирал секретные данные о предприятиях оборонного комплекса.