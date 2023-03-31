Байден попросил отпустить задержанного в Екатеринбурге американского журналиста

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Речь идет об американском журналисте, работающем в издании The Wall Street Journal Эване Гершковиче. О том, что Байден попросил отпустить представителя СМИ, пишут РИА Новости.
Напомним, что арестовали мужчину в четверг, 30 марта. В России иностранный журналист находился для того, чтобы узнать об отношении россиян к ЧВК «Вагнер». В ФСБ заявляют, что он собирал секретные данные о предприятиях оборонного комплекса.