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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Бизнес в Екатеринбурге получил новые рекламные возможности

31 марта 2023, 12:27
Фото: 1MI
Свердловский бизнес теперь может заявить о себе с помощью онлайн-платформы Prodigital для размещения рекламы на экранах билбордов. Медиагруппа «РИМ» — создатель платформы — входит в топ-3 операторов наружной рекламы России.

На данный момент в сфере наружной рекламы есть актуальная проблема нехватки digital-экранов, считает директор по маркетингу и PR медиагруппы «РИМ» Игорь Бажан. Спрос на них превышает предложение. Текущие же модели, по которым закупаются билборды, не позволяют предпринимателям использовать их на 100%. Отсюда всего 3% из числа всех наружных рекламных объявлений приходится на онлайн-экраны. Ситуация поворачивается в пользу бизнеса после изменений в медиасфере, в том числе за счет появления платформы цифровой наружной рекламы с различными моделями закупок.

Оператор наружной рекламы «РИМ» начинал свою деятельность в 2013 году с 4 сотрудниками и 4 билбордами. Сейчас компания работает во множестве регионов страны, в том числе в столице Свердловской области — Екатеринбурге.

#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Екатеринбург#Реклама#Наружная реклама#Билборд#Бизнес#Инновации#Экономика
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