Бизнес в Екатеринбурге получил новые рекламные возможности

На данный момент в сфере наружной рекламы есть актуальная проблема нехватки digital-экранов, считает директор по маркетингу и PR медиагруппы «РИМ» Игорь Бажан. Спрос на них превышает предложение. Текущие же модели, по которым закупаются билборды, не позволяют предпринимателям использовать их на 100%. Отсюда всего 3% из числа всех наружных рекламных объявлений приходится на онлайн-экраны. Ситуация поворачивается в пользу бизнеса после изменений в медиасфере, в том числе за счет появления платформы цифровой наружной рекламы с различными моделями закупок.