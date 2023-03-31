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Боксеры из Нижнего Тагила стали призерами в первенстве УрФО

31 марта 2023, 03:36
Фото: Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила
Боксеры из Нижнего Тагила вошли в число победителей среди подростков 15-16 лет в первенстве УрФО. Спортивное мероприятие проходило в Ноябрьске в спорткомплексе «Зенит» 24 марта 2023 года.

Всего в мероприятии принял участие 151 спортсмен из шести уральских населенных пунктов, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.

Фото: Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила

Второе место досталось спортсмену из спортшколы олимпийского резерва «Уралец» Александру Проскурякову, третье — Ивану Рябову из спортшколы «Уралец» и Артему Мамедову из спортшколы «Тагилстрой».

Всего спортсмены Свердловской области завоевали девять медалей. Из них две медали высшей пробы получили Никита Клевакин из Режа и Хуршеджон Халиков из Краснотурьинска.

Также победителям весовых категорий достались путевки на Первенство РФ.

Напомним, недавно 22-летняя свердловская биатлонистка победила в спринте на Чемпионате России.

Биатлонистка из Свердловской области победила в спринте на Чемпионате России
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Подростки#Дети#Победители#Боксер#Спорт#Новости УрФО
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