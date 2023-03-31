Боксеры из Нижнего Тагила стали призерами в первенстве УрФО

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Published Сегодня, 03:36
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Всего в мероприятии принял участие 151 спортсмен из шести уральских населенных пунктов, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила.
Второе место досталось спортсмену из спортшколы олимпийского резерва «Уралец» Александру Проскурякову, третье — Ивану Рябову из спортшколы «Уралец» и Артему Мамедову из спортшколы «Тагилстрой».
Всего спортсмены Свердловской области завоевали девять медалей. Из них две медали высшей пробы получили Никита Клевакин из Режа и Хуршеджон Халиков из Краснотурьинска.
Также победителям весовых категорий достались путевки на Первенство РФ.
Напомним, недавно 22-летняя свердловская биатлонистка победила в спринте на Чемпионате России.