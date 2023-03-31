Депутат Нижнего Тагила Ильина отрицает в суде свою причастность к митингу в Леневке

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Согласно протоколу полиции, Римма Ильина являлась организатором публичного мероприятия, целью которого был протест против разработки Анатольского месторождения. Пикет с привлечением других людей был проведен Ильиной без согласования в нарушении закона «О митингах», что является административным правонарушением, сообщила инспектор полиции в суде.
Свою вину депутат гордумы в суде не признала. Защитник Риммы Ильиной в свою очередь утверждал, что протокол составлен с нарушением, так как сотрудники полиции оформили его через два дня после проведения митинга, а значит на место не выезжали.
То есть протокол с места происшествия составлен не был, материалами дела не установлено, к какой территории относится место осуществления действия, в какой орган подается уведомление о проведении публичного мероприятия и чем это предусмотрено. Таким образом указанные в протоколе место и время предполагаемого административного нарушения не находят своего подтверждения, — сообщил в суде адвокат.
Инспектор полиции в суде сообщила, что место и время поведения мероприятия было установлено с помощью фото и видео в соцсетях. Также объяснения дал водитель автобуса, которого Ильина якобы попросила выехать на рейс пораньше и остановиться на выезде для проведения кое-какого мероприятия.
Римма Ильина в свою очередь утверждала, что люди собрались на месте спонтанно, без организации:
Никакой организации и сообщений о мероприятии не было, потому что это не специально люди туда приехали. Мы возвращались все с работы. То есть ехали все по назначенному маршруту, который у нас определен. Я ехала домой на автомобиле. Увидела, что остановились автобусы, люди вышли. Я тоже вышла, взяла в руки телефон и сделала несколько фото и видео. За кадром произнесла цели сбора — против разработки карьера.
Так как в протоколе полиции не было точных данных, что митинг был проведен именно в том месте, которое указано в документе, заседание суда было отложено на 7 апреля. Истцу предложено устранить данные замечания судьи.
Напомним, незаконный митинг в защиту Леневки от разработки карьера «Тагильским щебнем» прошел рядом с поселком 16 марта. На нем собрались около 100 человек, а также журналисты из СМИ-информационных партнеров ЕВРАЗа и сотрудники полиции. Народный сход не был согласован с администрацией Горноуральского округа. Однако во время самого мероприятия задержаний не было.
Позже стало известно, что организатором митинга посчитали депутата гордумы и директора санатория Леневка Римму Ильину. В отношении нее был составлен протокол по административной статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления властей». Сама Римма Ильина отрицала свое присутствие на митинге.