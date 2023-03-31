Депутат Нижнего Тагила Ильина отрицает в суде свою причастность к митингу в Леневке

Напомним, незаконный митинг в защиту Леневки от разработки карьера «Тагильским щебнем» прошел рядом с поселком 16 марта. На нем собрались около 100 человек, а также журналисты из СМИ-информационных партнеров ЕВРАЗа и сотрудники полиции. Народный сход не был согласован с администрацией Горноуральского округа. Однако во время самого мероприятия задержаний не было.