Должнику из Екатеринбурга звонили 4 тысячи раз из микрокредитной организации

Кроме многочисленных совершенных звонков сотрудники организации отправляли екатеринбуржцу SMS-сообщения со скрытой информацией об отправителе в будние дни с десяти часов вечера до восьми часов утра. Данные действия являются незаконными, рассказали в пресс-службе судебных приставов по Свердловской области.