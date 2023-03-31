Должнику из Екатеринбурга звонили 4 тысячи раз из микрокредитной организации

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Кроме многочисленных совершенных звонков сотрудники организации отправляли екатеринбуржцу SMS-сообщения со скрытой информацией об отправителе в будние дни с десяти часов вечера до восьми часов утра. Данные действия являются незаконными, рассказали в пресс-службе судебных приставов по Свердловской области.
Судебные приставы расценили действия микрокредитной организации как психологическое давление. На директора был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Напомним, в Свердловской области должники за коммунальные услуги больше не смогут скрываться. Все их персональные данные смогут устанавливаться.