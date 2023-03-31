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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Должнику из Екатеринбурга звонили 4 тысячи раз из микрокредитной организации

31 марта 2023, 06:28
Фото: 1MI
Представители микрокредитной организации за три дня звонили 4 тысячи раз жителю Екатеринбурга, задолжавшему выплату микрозайма.

Кроме многочисленных совершенных звонков сотрудники организации отправляли екатеринбуржцу SMS-сообщения со скрытой информацией об отправителе в будние дни с десяти часов вечера до восьми часов утра. Данные действия являются незаконными, рассказали в пресс-службе судебных приставов по Свердловской области.

Судебные приставы расценили действия микрокредитной организации как психологическое давление. На директора был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, в Свердловской области должники за коммунальные услуги больше не смогут скрываться. Все их персональные данные смогут устанавливаться.

На Урале неплательщики за коммунальные услуги больше не смогут скрываться
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Звонки#Штраф#Микрозаймы#Долг#Общество#Новости УрФО
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