Дом, надворные постройки и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:43
Сообщение о пожаре поступило в 0:10 часов ночи. К месту возгорания прибыло 18 спасателей, а также четыре единицы техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. В 0:24 пожарные локализовали огонь и и ликвидировали. В 04:29 утра были сделаны проливка и разбор пострадавших строений.
Напомним, 24 марта 2023 года в деревне Старая Паньшина случился пожар в частном доме, где спали женщина и дети. Вовремя проснувшиеся жильцы выбрались на улицу и вызвали спасателей. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка.