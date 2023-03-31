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Дом, надворные постройки и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле

31 марта 2023, 04:43
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Садовый дом, надворные постройки и автомобиль «ГАЗ» сгорели в Нижнем Тагиле в коллективном саду УВЗ. Пожар вспыхнул ночью 31 марта 2023 года.

Сообщение о пожаре поступило в 0:10 часов ночи. К месту возгорания прибыло 18 спасателей, а также четыре единицы техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. В 0:24 пожарные локализовали огонь и и ликвидировали. В 04:29 утра были сделаны проливка и разбор пострадавших строений.

Напомним, 24 марта 2023 года в деревне Старая Паньшина случился пожар в частном доме, где спали женщина и дети. Вовремя проснувшиеся жильцы выбрались на улицу и вызвали спасателей. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Коллективный сад#УВЗ#Происшествия#Новости УрФО
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