Два маршрута в Нижнем Тагиле приостановили работу из-за дефицита водителей

Тагильчанин Андрей также добавил, что доехать из центра города до Муринских прудов – тоже практически нереально. Как правило, он едет на трамвае до Октябрьского проспекта, а оттуда идет до дома пешком еще минут 15.



В мэрии сказали, что о проблеме знают. И добавили, что с февраля этого года перевозчик ООО «Техноком», несмотря на контракт на несколько миллионов, перестал выполнять рейсы по этим маршрутам. Сделал он это из-за нехватки кадров.



В мэрии подчеркнули, что автобусы №43 и №49 не работают временно. Однако автобусы планируется вернуть на линии как только будут найдены водители.