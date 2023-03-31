Два маршрута в Нижнем Тагиле приостановили работу из-за дефицита водителей

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В городе перестали работать еще несколько автобусных маршрутов, для которых не хватает водителей, пишут «Все новости».
Известно, что водителей не хватает для маршрутов №43, а также №49. В соцсетях местные жители пожаловались на образовавшуюся проблему мэру города Владиславу Пинаеву.
С Тагилстроя и обратно стало очень тяжело добираться в центр. Трамваи ведь не ходят, а маршрутка №34 стала очень редкой. Спасала 49-ая, но и ее не стало, — пожаловалась жительница Нижнего Тагила Мария.
Тагильчанин Андрей также добавил, что доехать из центра города до Муринских прудов – тоже практически нереально. Как правило, он едет на трамвае до Октябрьского проспекта, а оттуда идет до дома пешком еще минут 15.
В мэрии сказали, что о проблеме знают. И добавили, что с февраля этого года перевозчик ООО «Техноком», несмотря на контракт на несколько миллионов, перестал выполнять рейсы по этим маршрутам. Сделал он это из-за нехватки кадров.
В мэрии подчеркнули, что автобусы №43 и №49 не работают временно. Однако автобусы планируется вернуть на линии как только будут найдены водители.