Две женщины в Екатеринбурге расплатились чужой картой

В дежурную часть отдела полиции № 3 Кировского района обратилась пожилая заявительница. Она рассказала, что, внося на свой счет деньги в банкомате банка на улице Пехотинцев, забыла кредитку в устройстве. Вскоре ей стали приходить сообщения о списании денег в магазинах неподалеку от банка. Очевидно, кто-то забрал ее карту и воспользовался ей.