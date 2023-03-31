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Published Сегодня, 05:53

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Две женщины в Екатеринбурге расплатились чужой картой

31 марта 2023, 05:53
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Полиция Екатеринбурга разыскивает двух женщин, которые при покупках пользовались чужой кредиткой.

В дежурную часть отдела полиции № 3 Кировского района обратилась пожилая заявительница. Она рассказала, что, внося на свой счет деньги в банкомате банка на улице Пехотинцев, забыла кредитку в устройстве. Вскоре ей стали приходить сообщения о списании денег в магазинах неподалеку от банка. Очевидно, кто-то забрал ее карту и воспользовался ей.

Полицейские проверили торговые точки, в которых производилось списание средств и с помощью видеокамер обнаружили двух женщин, молодую и пожилую, возможно, родственниц, которые приобретали продукты в магазинах и точках общепита. Ущерб, причиненный хозяйке кредитки, составил сумму порядка 8 тысяч рублей.

Правоохранители призывают предполагаемых похитительниц карты связаться с ними и дать разъяснения, а также возместить ущерб, причиненный хозяйке кредитки. Они напоминают об уголовной ответственности за несанкционированное использование электронных платежных средств, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

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