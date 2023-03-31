Есть ли у Евгения Ройзмана* «крыша»?

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Что произошло?
Утром 16 марта супруга Евгения Ройзмана Юлия Крутеева сообщила журналистам, что к ним пришли полицейские и пригласили общественника в отдел для составления протокола об административном правонарушении, после чего Ройзмана должны будут отвезти в суд.
Если не вдаваться в подробности, Евгения Ройзмана обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики в виде видеоролика, размещенного в соцсети «ВКонтакте» (ч.1 ст. 20.3 КОаП РФ). По версии защиты, Ройзман этого сделать не мог, поскольку не зарегистрирован в этой соцсети.
В 18:30 16 марта Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал общественника на 14 суток.
17 марта свердловский облсуд отклонил апелляцию адвоката Евгения Ройзмана.
Юридическое сообщество очень хочет увидеть постановление суда первой инстанции и решение по апелляции по двум причинам. Во-первых, хочется увидеть состав и событие административного правонарушения по такой экзотической статье. Во-вторых, какое смягчающее обстоятельство было озвучено адвокатом, раз административный арест смягчили до 14 вместо 15 суток, — отметил в беседе с TagilСity.ru адвокат Иван Кадочников.
«Крыша»
До заседания Ленинского райсуда 16 марта часть политической тусовки Екатеринбурга считала, что Евгений Ройзман отделается «легким испугом».
Пишут, что экс-мэра Екатеринбурга и иноагента Евгения Ройзмана задержала полиция, якобы за репост Навального*. К вечеру отпустят, там такая железобетонная «крыша», что ему даже за дискредитацию ВС РФ не факт, что будет что-то, — написал 16 марта днем блогер Сергей Колясников на своем канале в Telegram.
В существовании некоей «крыши» (покровителей, защитников) у Ройзмана уверен не только Колясников, но и некоторые другие акторы политтусовочки, с которыми TagilCity.ru удалось поговорить на условиях анонимности.
Скажем так. Это некие высокопоставленные офицеры в Москве, занимающиеся государственной безопасностью. Они способны надавить на судебную систему и «отмазать» того или иного своего протеже от уголовного наказания, — заявил в беседе с TagilCity.ru один из инсайдеров.
Поклонники этой версии заочно обвиняют Ройзмана, в скажем так, в неформальном сотрудничестве с определенными силовыми структурами. Мол, поэтому его до сих пор и не посадили, и не посадят.
Здесь нужно сделать небольшое отступление. 24 августа Евгений Ройзман был в очередной раз задержан, после чего ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация российской армии). Наблюдатели ожидали, что общественник будет дожидаться суда под арестом, однако его отпустили домой на определенных условиях, которые журналисты назвали «цифровым карантином» (к примеру, там фигурировал запрет на пользование средствами связи и интернетом). Естественно, подобное решение суда екатеринбургская политтусовочка объяснила… наличием у Ройзмана «крыши».
Однако, если честно, данное мнение вызывает сомнения.
Дело в том, что вышеупомянутых вероятных «покровителей» интересуют вполне конкретные статьи УК РФ, к которым Ройзман имеет отношение весьма опосредованное.
Понятное дело, что мы всего не знаем, возможно, Евгений Вадимович действительно владеет какой-то такой информацией, которая представляет ценность для безопасности страны и поэтому его холят и лелеют?
Вторая версия более реалистична. Другие инсайдеры полагают, что если «крыша» и существует, то находится она на региональном уровне. На уровне знакомств в среде политического бомонда. Поэтому она и срабатывает через раз, как очень ржавый пистолет.
Она («крыша» прим ред.) региональная и на решения суда повлиять не способна, — заявил TagilCity.ru один из собеседников.
Или нет крыши?
Мы не знаем всех обстоятельств этого дела. До сих пор ни одно СМИ не опубликовало постановление судьи Ленинского районного суда, хотя заседание было открытым. Нет и апелляционного решения облсуда. Однако предлагаю обратить внимание на три момента. Во-первых, утром 16 марта, перед поездкой в отдел полиции, Евгений Ройзман сразу собрал вещи. Во-вторых, заседание суда прошло в этот же день. В-третьих, апелляционная жалоба была подана вечером и была рассмотрена Облсудом на следующий день. Такая скорость по административным делам не является экстремальной, но это очень быстро, — рассказал в беседе с TagilCity.ru адвокат Иван Кадочников.
Иными словами, Евгений Ройзман, по всей видимости, не рассчитывал, что из зала суда его отпустят домой тем же днем.
Что же касается оперативности работы судебной системы… Здесь уместна пословица «Жернова Господни мелют медленно, но неумолимо». Вероятно, на работу судебной системы стоит смотреть не в моменте, а в ретроспективе. И с этой точки зрения дела у Евгения Ройзмана все хуже и хуже.
Возможно, «железобетонная крыша» (по выражению Колясникова) не стала бы доводить дело до судов? Ведь можно было повлиять еще на уровне следственных действий?
Как это ни прискорбно, но и государство, и Евгений Вадимович сейчас оказались заложниками положения дел. Государственную машину так просто не остановить (это как океанский лайнер развернуть), так что от лодки неудачливого рыбака, случайно оказавшегося на курсе лайнера, останутся лишь щепки. Но и Евгений Вадимович уже не может себе позволить покаяться, ведь его фанаты ждут от своего кумира вполне определенных действий, суждений, поступков.
30 марта Евгений Ройзман вышел на свободу, отбыв срок административного ареста. С одной стороны, поклонники встретили его овациями у ворот спецприемника. Но с другой, суд над Ройзманом (его обвиняют по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ («Дискредитация ВС РФ») начнется уже в апреле, как пишет портал Е1. И прокурор вполне может заявить о его свежей судимости, как об отягчающем обстоятельстве.
Кроме того, главное дело жизни Ройзмана — частный музей, находится в Екатеринбурге. И люди, которым он помогал, тоже (в большинстве своем) находятся в Екатеринбурге. Поэтому и релоцироваться у него не выйдет, ведь Ройзман попросту потеряется в лавине оппозиционного контента, как и многие его бывшие коллеги.
К слову, некоторые известные политологи Екатеринбурга наотрез отказались комментировать этот процесс.
Евгений Вадимович Ройзман в настоящее время не является хоть сколько-нибудь значимым политическим актором в регионе. Поэтому и комментировать здесь нечего, — заявил TagilCity.ru один из них на условиях анонимности.
*Признан в РФ иностранным агентом.