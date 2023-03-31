Есть ли у Евгения Ройзмана* «крыша»?

Как это ни прискорбно, но и государство, и Евгений Вадимович сейчас оказались заложниками положения дел. Государственную машину так просто не остановить (это как океанский лайнер развернуть), так что от лодки неудачливого рыбака, случайно оказавшегося на курсе лайнера, останутся лишь щепки. Но и Евгений Вадимович уже не может себе позволить покаяться, ведь его фанаты ждут от своего кумира вполне определенных действий, суждений, поступков.