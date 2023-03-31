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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Гендиректор похитил у жителей Екатеринбурга 7 млн под видом строительства бань

31 марта 2023, 07:23
Фото: 1MI
Генеральный директор компании-подрядчика в Екатеринбурге заключал с гражданами договоры на строительство домов и бань, но ничего не строил.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенническом хищении суммы свыше 7 миллионов рублей. Обвиняемый, являясь генеральным директором строительной компании, заключал с потерпевшими договоры на строительство домов и бань. Строительство далее начального этапа не двигалось, но создавалась видимость работы, а потерпевшие таким образом побуждались к внесению оплаты согласно графику платежей.

Кроме того, он убеждал заказчиков вносить деньги в наличной форме, но не отражал факт их получения в бухгалтерской документации. Денежными средствами распоряжался по собственному усмотрению.

Дело о мошенничестве с хищением в особо крупных размерах направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В Екатеринбурге банда требовала с жильцов дома плату за парковку и повреждала их авто
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#Наталья Лушина#Свердловская область#Екатеринбург#Суд#Уголовное дело#Хищение#Деньги#Строительство#Подрядчик
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