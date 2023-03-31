Гендиректор похитил у жителей Екатеринбурга 7 млн под видом строительства бань

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенническом хищении суммы свыше 7 миллионов рублей. Обвиняемый, являясь генеральным директором строительной компании, заключал с потерпевшими договоры на строительство домов и бань. Строительство далее начального этапа не двигалось, но создавалась видимость работы, а потерпевшие таким образом побуждались к внесению оплаты согласно графику платежей.
Кроме того, он убеждал заказчиков вносить деньги в наличной форме, но не отражал факт их получения в бухгалтерской документации. Денежными средствами распоряжался по собственному усмотрению.
Дело о мошенничестве с хищением в особо крупных размерах направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.