Гендиректор похитил у жителей Екатеринбурга 7 млн под видом строительства бань

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенническом хищении суммы свыше 7 миллионов рублей. Обвиняемый, являясь генеральным директором строительной компании, заключал с потерпевшими договоры на строительство домов и бань. Строительство далее начального этапа не двигалось, но создавалась видимость работы, а потерпевшие таким образом побуждались к внесению оплаты согласно графику платежей.