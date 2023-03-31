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Генконсул Великобритании уходит с должности и прощается с Екатеринбургом

31 марта 2023, 11:44
Фото: 1MI
Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл прощается с уральцами словами песни The Beatles.

После четырех лет дипломатической работы генеральный консул Великобритании покидает Екатеринбург. Он приехал на Урал в феврале 2019 года, а до этого занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн.

Пришло время для меня перейти на следующую должность. Хочу сказать огромное спасибо за то, что позволили мне и моей семье почувствовать себя желанными гостями на протяжении этих четырех лет. Мы чувствовали себя как дома, — заявил дипломат.

Покидая Екатеринбург, он отметил, что впечатлен прочностью и многочисленностью связей, которые связывают этот регион с Великобританией.

Прощаясь с уральцами, он записал видео на набережной Исети, на фоне стрит-арта The Beatles, сообщает издание «КоммерсантЪ-Урал».

Есть места, которые я запомню на всю жизнь, — процитировал господин Дьюэлл слова из песни The Beatles.
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Консул#Дипломат#Общество
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