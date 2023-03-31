Генконсул Великобритании уходит с должности и прощается с Екатеринбургом

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
После четырех лет дипломатической работы генеральный консул Великобритании покидает Екатеринбург. Он приехал на Урал в феврале 2019 года, а до этого занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн.
Пришло время для меня перейти на следующую должность. Хочу сказать огромное спасибо за то, что позволили мне и моей семье почувствовать себя желанными гостями на протяжении этих четырех лет. Мы чувствовали себя как дома, — заявил дипломат.
Покидая Екатеринбург, он отметил, что впечатлен прочностью и многочисленностью связей, которые связывают этот регион с Великобританией.
Прощаясь с уральцами, он записал видео на набережной Исети, на фоне стрит-арта The Beatles, сообщает издание «КоммерсантЪ-Урал».
Есть места, которые я запомню на всю жизнь, — процитировал господин Дьюэлл слова из песни The Beatles.