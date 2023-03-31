Генконсул Великобритании уходит с должности и прощается с Екатеринбургом

После четырех лет дипломатической работы генеральный консул Великобритании покидает Екатеринбург. Он приехал на Урал в феврале 2019 года, а до этого занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн.