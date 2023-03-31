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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Концерт рэпера Гуфа в Екатеринбурге отменили

31 марта 2023, 12:24
Фото: 1MI
Концерт Гуфа в Екатеринбурге переносится на неопределенный срок.

Концерт музыкального исполнителя Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов), который должен был состояться в Екатеринбурге 7 апреля, отменили. Ранее организаторы мероприятия сообщали, что вероятность того, что концерт пройдет в заявленный срок, есть – артист выйдет на сцену, если ему позволит здоровье, сообщает издание URA.RU.

Пока заявлено, что концерт переносится на неопределенный срок. Новая дата будет согласована с менеджментом музыканта и оглашена. Либо можно сдать билеты.

Представители концертной площадки Teleclub отмечают, что они оказались заложниками ситуации.

Ранее рэпер уже отменял концерты – в Тюмени были перенесены его выступления осенью 2022 года и весной 2023 года.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Концерт#Происшествия#Рэп#Музыкант
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