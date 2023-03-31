Концерт рэпера Гуфа в Екатеринбурге отменили

Концерт музыкального исполнителя Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов), который должен был состояться в Екатеринбурге 7 апреля, отменили. Ранее организаторы мероприятия сообщали, что вероятность того, что концерт пройдет в заявленный срок, есть – артист выйдет на сцену, если ему позволит здоровье, сообщает издание URA.RU.