Концерт рэпера Гуфа в Екатеринбурге отменили

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Концерт музыкального исполнителя Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов), который должен был состояться в Екатеринбурге 7 апреля, отменили. Ранее организаторы мероприятия сообщали, что вероятность того, что концерт пройдет в заявленный срок, есть – артист выйдет на сцену, если ему позволит здоровье, сообщает издание URA.RU.
Пока заявлено, что концерт переносится на неопределенный срок. Новая дата будет согласована с менеджментом музыканта и оглашена. Либо можно сдать билеты.
Представители концертной площадки Teleclub отмечают, что они оказались заложниками ситуации.
Ранее рэпер уже отменял концерты – в Тюмени были перенесены его выступления осенью 2022 года и весной 2023 года.