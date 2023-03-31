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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Мобильные комплексы начнут работать на дорогах Екатеринбурга

31 марта 2023, 16:42
Фото: 1MI
На дорогах Екатеринбурга скоро заработают мобильные комплексы Cordon.Pro для фиксации нарушений ПДД.

Теперь комплексы будут не только стоять около дорог, но и крепиться на задние сиденья автомобилей инспекторов. Техническое оборудование будет работать на Объездной автодороге и на автомагистралях, ведущих на федеральные автодороги, рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Также скоро мобильные комплексы будут запущены на ЕКАД, четырех федеральных магистралях Свердловской области, Серовском, Режевском, Полевском трактах, пишет «КП-Екатеринбург».

Такие комплексы ежедневно фиксируют до 200 различных нарушений.

Напомним, в Нижнем Тагиле у водителей городских, междугородних и пригородных автобусов были выявлены многочисленные нарушения.

Водители автобусов в Нижнем Тагиле массово нарушают правила дорожного движения
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Автомобиль#Фиксация нарушений#Дороги#ПДД#Нарушение ПДД#Транспорт#Новости УрФО
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