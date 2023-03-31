Мобильные комплексы начнут работать на дорогах Екатеринбурга

Теперь комплексы будут не только стоять около дорог, но и крепиться на задние сиденья автомобилей инспекторов. Техническое оборудование будет работать на Объездной автодороге и на автомагистралях, ведущих на федеральные автодороги, рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.