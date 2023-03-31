Мобильные комплексы начнут работать на дорогах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Теперь комплексы будут не только стоять около дорог, но и крепиться на задние сиденья автомобилей инспекторов. Техническое оборудование будет работать на Объездной автодороге и на автомагистралях, ведущих на федеральные автодороги, рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Также скоро мобильные комплексы будут запущены на ЕКАД, четырех федеральных магистралях Свердловской области, Серовском, Режевском, Полевском трактах, пишет «КП-Екатеринбург».
Такие комплексы ежедневно фиксируют до 200 различных нарушений.
Напомним, в Нижнем Тагиле у водителей городских, междугородних и пригородных автобусов были выявлены многочисленные нарушения.