Можно ли сэкономить на мобильной связи? Подборка лайфхаков

Мобильные операторы поддерживают современные тренды, особенно тенденции разумного потребления ресурсов и финансового планирования. В этой подборке мы собрали для вас дополнительные опции в тарифах оператора связи Tele2, о которых вы могли не знать и на которые стоит обращать внимание, чтобы расходовать ресурсы в тарифах с умом и получать больше пользы без дополнительных трат на связь.