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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Можно ли сэкономить на мобильной связи? Подборка лайфхаков

31 марта 2023, 10:17
Фото: ООО «T2 Мобайл»
Чтобы быть в тренде в 2023 году, нужно правильно и вкусно питаться, заниматься любимым спортом, покупать только самые желанные и нужные вещи, жить осознанно и потреблять блага цивилизации с умом.

Мобильные операторы поддерживают современные тренды, особенно тенденции разумного потребления ресурсов и финансового планирования. В этой подборке мы собрали для вас дополнительные опции в тарифах оператора связи Tele2, о которых вы могли не знать и на которые стоит обращать внимание, чтобы расходовать ресурсы в тарифах с умом и получать больше пользы без дополнительных трат на связь.

  1. Отпуск, детокс от социальных сетей или интенсивный период на работе — в разные моменты жизни потребность в мобильном интернете может быть меньше или больше. В тарифах Tele2 неиспользованные гигабайты не сгорают в конце месяца, а сохраняются и переносятся на следующий период при своевременном внесении абонентской платы. Минуты тоже остаются с клиентами навсегда. Эта опция есть на всех тарифах Tele.
  2. Можно смело предположить, что первыми в списке контактов в смартфоне у почти любого человека значатся члены семьи и близкие друзья. Большая часть звонков по мобильному приходится на разговоры с ними. Клиентам Tele2 не нужно считать минуты, оставшиеся для бесед с любимыми, потому что оператор установил безлимит на звонки внутри сети.
  3. По данным исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) и АНО «Диалог», аудитория сервисов подписок на цифровой контент выросла за 2022 год и продолжает расти, а к 2025 году авторы исследования прогнозируют, что пользователями подписочных сервисов станет треть населения России. Популярность таких сервисов обусловлена удобством в использовании, часто в одном продукте собраны самые важные и полезные для пользователя опции. Например, в подписке MIXX от Tele2 объединены музыка, кино, книги и другие необходимые сервисы, ее можно настроить индивидуально, собрав только самое нужное. Для абонентов Tele2 и других операторов при первом подключении подписки предоставляется бесплатный пробный период. В первый месяц с момента ее запуска пользователи подключали мультиподписку в 10 раз чаще, чем другие услуги.
  4. Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в сфере мобильного общения, но за ее пределами. Поэтому оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей. Со всеми офферами можно ознакомиться на сайте.
  5. Разумное потребление и распределение ресурсов — тренд в бизнесе и современном обществе. Tele2 поддерживает его и в цифровой среде. Минуты, которые накопились в тарифном пакете, можно перераспределить: потратить на фильмы из видеосервиса Wink или на скидки на определенные модели смартфонов в салонах оператора. В 2022 году клиенты использовали для просмотра кино 20% от общего объема обменянных минут и посмотрели таким образом 1,1 млн фильмов.

Уметь управлять своими финансами и ресурсами — полезный навык для жизни, поэтому стоит оставаться в курсе трендов и услуг, которые предлагают мобильные операторы. Еще больше дополнительных возможностей от Tele2 можно изучить на сайте.

Реклама. Рекламодатель ООО «T2 Мобайл». ekt.tele2.ru?erid=LjN8KXCEW

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