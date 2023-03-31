Начальник ИК-13 вымогал у осужденного деньги за хорошее содержание в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Вымогая взятку, начальник колонии делал заключенному намеки о проблемах в случае отказа дать ему деньги, пишет ИА «Все новости».
В отношении экс-начальника было возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере. Александр Левченко, начальник пресс-службы ФСИН по Свердловской области, рассказал, что в случаях, когда сотрудник колонии «попадается» на каком-либо противозаконном действии, его никто не пытается выгородить.
Суд вынес приговор экс-начальнику — семь лет условно с испытательным сроком на пять лет, запрет на занятие некоторых должностей сроком на пять лет, а также штраф в размере 958 300 рублей.
Напомним, сотрудник Нижнетуринской больницы подозревается во взяточничестве в крупном размере. Ему сейчас грозит до 12 лет лишения свободы.