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Начальник ИК-13 вымогал у осужденного деньги за хорошее содержание в Нижнем Тагиле

31 марта 2023, 15:24
Фото: 1MI
Бывший начальник исправительной колонии в Нижнем Тагиле получил взятку у заключенного в размере 190 тысяч рублей за обеспечение комфортных условий во время его содержания в ИК.

Вымогая взятку, начальник колонии делал заключенному намеки о проблемах в случае отказа дать ему деньги, пишет ИА «Все новости».

В отношении экс-начальника было возбуждено уголовное дело о вымогательстве в крупном размере. Александр Левченко, начальник пресс-службы ФСИН по Свердловской области, рассказал, что в случаях, когда сотрудник колонии «попадается» на каком-либо противозаконном действии, его никто не пытается выгородить.

Суд вынес приговор экс-начальнику — семь лет условно с испытательным сроком на пять лет, запрет на занятие некоторых должностей сроком на пять лет, а также штраф в размере 958 300 рублей.

Напомним, сотрудник Нижнетуринской больницы подозревается во взяточничестве в крупном размере. Ему сейчас грозит до 12 лет лишения свободы.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Уголовное дело#Суд#Взятка#Ик-13#Общество#Новости УрФО
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