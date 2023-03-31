Неизвестные в Нижнем Тагиле угнали припаркованный во дворе автомобиль

В полицию обратилась очевидица событий Анна. Она рассказала, что в ночь с 24 на 25 марта примерно в 03.00 ночи мужчина угнал иномарку со стоянки, которая находится справа от здания на Зари, 36 «А», сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».



По словам тагильчанки, на машине задний бампер с вмятиной, крышка багажника с ржавчиной, а задний стоп-сигнал с трещиной. Такие особые приметы машины она озвучила правоохранителям.



В полиции журналистам TagilCity.ru сказали, что заявление жительница Вагонки написала в отделение №17 МУ МВД России «Нижнетагильское».