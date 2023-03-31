Неизвестные в Нижнем Тагиле угнали припаркованный во дворе автомобиль

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В полицию обратилась очевидица событий Анна. Она рассказала, что в ночь с 24 на 25 марта примерно в 03.00 ночи мужчина угнал иномарку со стоянки, которая находится справа от здания на Зари, 36 «А», сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам тагильчанки, на машине задний бампер с вмятиной, крышка багажника с ржавчиной, а задний стоп-сигнал с трещиной. Такие особые приметы машины она озвучила правоохранителям.
В полиции журналистам TagilCity.ru сказали, что заявление жительница Вагонки написала в отделение №17 МУ МВД России «Нижнетагильское».
На место выезжала следственного-оперативная группа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Выясняются все обстоятельства. Владельца автомашины опросить пока не удалось, так как его нет в городе, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».