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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

Неизвестные в Нижнем Тагиле угнали припаркованный во дворе автомобиль

31 марта 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле неизвестный гражданин угнал с парковки автомобиль Hyundai Solaris. Хозяин машины находится вне города, его пока не опросили.

В полицию обратилась очевидица событий Анна. Она рассказала, что в ночь с 24 на 25 марта примерно в 03.00 ночи мужчина угнал иномарку со стоянки, которая находится справа от здания на Зари, 36 «А», сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам тагильчанки, на машине задний бампер с вмятиной, крышка багажника с ржавчиной, а задний стоп-сигнал с трещиной. Такие особые приметы машины она озвучила правоохранителям.

В полиции журналистам TagilCity.ru сказали, что заявление жительница Вагонки написала в отделение №17 МУ МВД России «Нижнетагильское».

На место выезжала следственного-оперативная группа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. Выясняются все обстоятельства. Владельца автомашины опросить пока не удалось, так как его нет в городе, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
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#Эксклюзив#Елена Озерова#Нижний Тагил#Угон#Машина#Автомобиль#Парковка#Криминал
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